Doble homicidio en Montes de Oca: sicarios en motocicleta matan a dos personas dentro de carro

Un ataque armado en plena vía pública dejó dos personas fallecidas la tarde de este martes en el cantón de Montes de Oca, en San José.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, las víctimas viajaban en un vehículo negro cuando fueron interceptadas por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

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Los sospechosos abrieron fuego contra los ocupantes del automóvil, quienes fallecieron en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

En 3 puntos Un ataque armado en plena vía pública dejó dos personas fallecidas la tarde de este martes en el cantón de Montes de Oca, en San José. De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, las víctimas viajaban en un vehículo negro cuando fueron interceptadas por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. El caso se mantiene en desarrollo y se está a la espera de información oficial que permita conocer más detalles sobre este doble homicidio ocurrido en Montes de Oca.

Sospechosos habrían escapado por Circunvalación

Tras el ataque, los dos sujetos aparentemente huyeron del lugar en la motocicleta y habrían tomado la ruta de Circunvalación para alejarse de la escena.

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La información preliminar señala que los atacantes habrían utilizado un fusil AR-15 para cometer el doble homicidio. Sin embargo, este detalle deberá ser confirmado por las autoridades judiciales a cargo de la investigación.

Por el momento, no han trascendido las identidades de las víctimas ni mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon el ataque.

La Fuerza Pública y la Cruz Roja Costarricense se mantienen en el sitio, donde la escena fue acordonada mientras se espera la llegada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Los investigadores deberán realizar el levantamiento de los cuerpos, recopilar indicios y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

También deberán establecer la identidad de las víctimas, reconstruir la secuencia de los hechos y tratar de ubicar a los responsables.

El caso se mantiene en desarrollo y se está a la espera de información oficial que permita conocer más detalles sobre este doble homicidio ocurrido en Montes de Oca.