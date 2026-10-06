Doble asesinato en Alajuelita: Cayó con un AR-15, quedó libre y tres días después termina asesinado

El doble homicidio registrado la tarde de este martes en Concepción de Alajuelita tomó un nuevo giro luego de que el Ministerio de Seguridad Pública revelara que uno de los fallecidos había sido detenido apenas días antes en una intervención policial en la que fueron decomisadas varias armas de fuego.

El viceministro de Seguridad Pública, Nelson Marquero, aseguró que lo ocurrido corresponde a un ajuste de cuentas derivado de un enfrentamiento entre dos bandas criminales que operan en la zona.

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“Tenemos acá un ajuste de cuentas en el sector de Concepción, arriba de Alajuelita. Específicamente hay un enfrentamiento entre dos bandas criminales”, manifestó Marquero.

El hecho fue reportado a las 6:47 p. m. de este martes y dejó como saldo dos personas fallecidas.

En 3 puntos El doble homicidio registrado la tarde de este martes en Concepción de Alajuelita tomó un nuevo giro luego de que el Ministerio de Seguridad Pública revelara que uno de los fallecidos había… El viceministro de Seguridad Pública, Nelson Marquero, aseguró que lo ocurrido corresponde a un ajuste de cuentas derivado de un enfrentamiento entre dos bandas criminales que operan en la zona. El caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre las medidas cautelares aplicadas a personas investigadas por delitos relacionados con armas y violencia, así como el impacto que estas decisiones generan en la labor policial.

De acuerdo con la versión brindada por Seguridad Pública, uno de los muertos formaría parte de una banda criminal, mientras que la otra persona fallecida habría quedado en medio del ataque como daño colateral.

“Tenemos el resultado de una persona fallecida, integrante de una banda criminal, y una persona también que fallece como daño colateral”, indicó el viceministro.

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Pero el caso tomó especial relevancia luego de conocerse el historial reciente de una de las víctimas.

Según información de Seguridad Pública, el hombre fallecido había sido arrestado el sábado de la semana anterior luego de un enfrentamiento con oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública.

Durante aquella intervención, los oficiales decomisaron un vehículo en el que localizaron tres armas de fuego, entre ellas un fusil AR-15, un subfusil y una pistola calibre 9 milímetros, además de cargadores de alta capacidad.

El sujeto registraba además un expediente relacionado con portación ilegal de armas y mantenía dos causas penales abiertas.

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Tras ser presentado ante la Fiscalía, quedó en libertad bajo medidas cautelares.

Esa circunstancia provocó fuertes declaraciones del viceministro Marquero, quien cuestionó que personas detenidas por las autoridades regresen rápidamente a las calles.

“No es posible que esta persona haya sido detenida hace una semana y hoy esté libre. No es posible que nosotros sigamos deteniendo personas y que las leyes los dejen libres sin ningún tipo de repercusión penal”, manifestó.

El jerarca hizo además un llamado para endurecer la legislación frente a este tipo de casos y aseguró que la Fuerza Pública mantendrá operativos en sectores considerados conflictivos.

“No vamos a aflojar, vamos a seguir decomisando armas y metiéndonos en lugares donde mucha gente dice que no podemos ingresar”, señaló.

Marquero insistió en que las autoridades mantendrán presencia policial en la zona y continuarán con las acciones para dar con los responsables del doble homicidio.

“Vamos a trabajar fuerte porque vamos a recuperar todas estas zonas”, afirmó.

La investigación continúa para establecer con precisión cómo ocurrió el ataque, determinar el móvil, identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que la segunda víctima quedó en medio del enfrentamiento.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre las medidas cautelares aplicadas a personas investigadas por delitos relacionados con armas y violencia, así como el impacto que estas decisiones generan en la labor policial.