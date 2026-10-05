Diputados de Pueblo Soberano niegan relación con extraditable y aseguran apoyar la investigación

La Fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) salió al paso de la polémica generada por las fotografías en las que aparece un ciudadano chino-costarricense requerido por la justicia y aseguró que no mantiene ningún tipo de relación con él.

Mediante un comunicado, la bancada oficialista afirmó de manera categórica que no ha tenido ningún vínculo con la persona cuestionada, cuya presencia en diferentes actividades políticas ha generado cuestionamientos durante los últimos días.

Publicidad

“La Fracción del Partido Pueblo Soberano aclara de manera categórica que no mantiene ni ha mantenido ninguna relación con la persona cuestionada que aparece en fotografías en diferentes actividades políticas y que ha sido mencionada públicamente en las últimas horas”, señaló la agrupación.

En 3 puntos La Fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) salió al paso de la polémica generada por las fotografías en las que aparece un ciudadano chino-costarricense requerido por la justicia y aseguró que no mantiene ningún tipo de relación con él. Mediante un comunicado, la bancada oficialista afirmó de manera categórica que no ha tenido ningún vínculo con la persona cuestionada, cuya presencia en diferentes actividades políticas ha generado cuestionamientos durante los últimos días. “La Fracción del Partido Pueblo Soberano mantendrá una posición de absoluta transparencia y colaboración.

PPSO dice estar de acuerdo con investigar

La fracción oficialista también manifestó su respaldo a que se investiguen las circunstancias que llevaron a la persona a aparecer en actividades políticas.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Los diputados señalaron que están de acuerdo con indagar cualquier eventual vínculo de personas requeridas por la justicia con instituciones públicas, partidos políticos y funcionarios públicos.

“Por tal razón, apoyaremos las diligencias que realice el partido para determinar las circunstancias en las que esa persona apareció en la mencionada actividad”, indicó la bancada.

La declaración se da en medio de los cuestionamientos surgidos por fotografías tomadas durante actividades vinculadas con el Partido Pueblo Soberano.

Niegan financiamiento o aportes económicos

Publicidad

El PPSO también aseguró que su Comité Ejecutivo ya confirmó que no existió ningún tipo de financiamiento, aporte económico ni vínculo con la persona señalada.

Según la fracción, esa posición también ha sido comunicada públicamente por las autoridades del partido.

La bancada oficialista insistió en que mantendrá una postura de transparencia y colaboración mientras se aclaran las circunstancias relacionadas con las fotografías.

“La Fracción del Partido Pueblo Soberano mantendrá una posición de absoluta transparencia y colaboración. Si existe alguna situación que deba ser investigada, somos los primeros interesados en que se conozca la verdad y se determinen las responsabilidades que correspondan”, concluyó el comunicado.