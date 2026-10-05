Día Mundial del Huevo dejará una donación de cerca de 63.000 huevos para menores en riesgo social y sus familias

Como parte de la celebración del Día Mundial del Huevo 2026, la Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica (CANAVI), por medio de su programa Hacelo con Huevos, donará cerca de 63.000 huevos a la Fundación Bandera Blanca, en una iniciativa que pretende trascender las acciones de un solo día y generar un impacto sostenido durante un año.

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El aporte equivale a 200 huevos diarios, que serán incorporados en las comidas que prepara y entrega la Fundación, ubicada en San José, contribuyendo con una fuente de proteína de alta calidad a la alimentación de quienes se benefician de sus programas.

La Fundación Bandera Blanca es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de niños, madres y jóvenes en situación de vulnerabilidad social y extrema pobreza.

En 3 puntos Como parte de la celebración del Día Mundial del Huevo 2026, la Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica (CANAVI), por medio de su programa Hacelo con Huevos. El aporte equivale a 200 huevos diarios, que serán incorporados en las comidas que prepara y entrega la Fundación, ubicada en San José. Para acceder a más de 500 recetas con huevo, las personas pueden ingresar a www.haceloconhuevos.com/recetas y seguir a Hacelo con Huevos en Facebook e Instagram.

Esta acción permitirá poner en valor las características que han convertido al huevo en un alimento habitual en la mesa de los costarricenses: su aporte nutricional, versatilidad, accesibilidad y facilidad de preparación.

“Los huevos forman parte de la vida cotidiana de las familias y esta donación nos permite llevar ese mensaje a la práctica, con un alcance que va más allá de esta fecha”, afirma Gabriela Brenes, directora ejecutiva de CANAVI.

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Este año, la conmemoración estará acompañada por el concepto “Resuelto”, una campaña que parte de realidades cada vez más comunes entre los consumidores: días con poco tiempo, presupuestos que deben rendir, la necesidad de preparar algo rápido para llevar al trabajo o, simplemente, no saber qué cocinar.

Ante esos escenarios cotidianos, la propuesta recuerda las distintas formas en que los huevos pueden ayudar a resolver una comida de manera práctica.

“Hay días en los que no sabemos qué preparar, tenemos pocos minutos o necesitamos rendir el presupuesto. El huevo tiene esa capacidad de adaptarse a diferentes momentos del día y a una gran variedad de recetas. De ahí nace ‘Resuelto’: de situaciones muy reales que viven las personas todos los días”, agrega Brenes.

Actualmente, de acuerdo con datos de CANAVI, el consumo de huevos en Costa Rica alcanza las 311 unidades por persona al año.

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Más de 3.000 desayunos gratuitos en Alajuela

El Día Mundial del Huevo 2026 se conmemorará el viernes 9 de octubre, de 7:30 a. m. a 11:00 a. m., en el Parque Juan Santamaría, en Alajuela, sede tradicional de esta celebración. El encuentro estará abierto al público en general.

Durante la mañana se entregarán más de 3.000 desayunos gratuitos, con los huevos como protagonistas. Además, los asistentes podrán acceder a asesorías y mediciones nutricionales gratuitas a cargo de la nutricionista y atleta Gabriela Traña, participar en actividades para diferentes edades y disfrutar del tradicional concurso “El Huevo de Gallina Más Grande”.

La jornada contará con alrededor de 400 niños de los CEN-CINAI de la Región Central Norte y más de 50 vinculados a la Fundación Bandera Blanca, quienes se sumarán a la programación preparada para la ocasión.

Para los más pequeños se realizará show con El Maromero.

La propuesta combinará alimentación, nutrición, solidaridad y entretenimiento alrededor de uno de los alimentos con mayor presencia en los hogares costarricenses.

Para acceder a más de 500 recetas con huevo, las personas pueden ingresar a www.haceloconhuevos.com/recetas y seguir a Hacelo con Huevos en Facebook e Instagram, así como a @haceloconhuevos_cr en TikTok