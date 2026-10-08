Detienen a trailero que habría intentado ingresar bajo efectos de drogas a la Terminal de Moín

Un camionero de apellido González fue detenido luego de que, presuntamente, intentara ingresar bajo los efectos de alguna droga a la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.

El caso se registró el martes, durante un operativo realizado por oficiales de la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública como parte de la Operación Soberanía, impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública.

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Según informó esa cartera, los policías detectaron al conductor cuando pretendía ingresar al recinto portuario y sospecharon que podría encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia.

En 3 puntos Un camionero de apellido González fue detenido luego de que, presuntamente, intentara ingresar bajo los efectos de alguna droga a la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón. El caso se registró el martes, durante un operativo realizado por oficiales de la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública como parte de la Operación Soberanía, impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública. El caso de González quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar su situación jurídica.

Ante esa situación, los oficiales inspeccionaron el cabezal que conducía y encontraron dentro de la cabina un cigarrillo de aparente marihuana y un envoltorio con una sustancia que sería cocaína.

Dos pruebas toxicológicas dieron positivo

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Tras el hallazgo, González fue sometido a los procedimientos médicos correspondientes. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, las dos pruebas toxicológicas que le practicaron dieron resultado positivo.

A raíz de estos hechos y por dirección funcional de la Fiscalía de Limón, el hombre fue aprehendido y remitido a la Fiscalía de Flagrancia.

El conductor figura como sospechoso del presunto delito de conducción temeraria, por lo que deberá afrontar el proceso judicial correspondiente. La información suministrada por las autoridades no detalla qué tipo de sanciones podrían solicitarse en su contra.

Operativo busca reforzar la seguridad en Moín

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La intervención forma parte de la Operación Soberanía, mediante la cual el Ministerio de Seguridad Pública mantiene controles en puntos estratégicos del país.

Aunque la iniciativa también busca combatir el tráfico internacional de drogas, las autoridades señalaron que estos operativos contribuyen a proteger a las personas y empresas que desarrollan sus actividades en la Terminal de Contenedores de Moín.

El caso de González quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar su situación jurídica.