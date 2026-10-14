Detenidos junto con Carlos Barahona son requeridos por sonado asesinato en Cartago

La madrugada de este miércoles 14 de octubre de 2026, el balompié costarricense sufrió un duro impacto. El futbolista del Club Sport Cartaginés, Carlos Barahona Jiménez, fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de integrar una violenta red de extorsión dedicada a los préstamos informales conocidos como "gota a gota". Sin embargo, lo que inició como un caso de cobros judiciales intimidatorios dio un giro radical en las últimas horas tras revelarse el oscuro trasfondo de los sujetos que cayeron junto al lateral derecho.

Publicidad

En 3 puntos La madrugada de este miércoles 14 de octubre de 2026, el balompié costarricense sufrió un duro impacto. El operativo en Oreamuno y el nexo con el pasado Durante los allanamientos de esta mañana, los agentes decomisaron dosis de marihuana, municiones de armas de fuego, pasamontañas y teléfonos celulares.

El operativo en Oreamuno y el nexo con el pasado

Fuentes judiciales confirmaron a AM Prensa que el operativo realizado en Oreamuno de Cartago no solo desarticuló la presunta red extorsiva ligada a la banda "Los Gery". Dos de los hombres capturados junto a Barahona en la misma vivienda eran requeridos de forma activa por las autoridades debido a su presunta vinculación con un sonado asesinato ocurrido en El Bosque de Oreamuno, en las cercanías del plantel de la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC).

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El crimen al que se les liga se remonta al 11 de septiembre de 2025. Ese día, un grupo de sicarios fuertemente armados desató una balacera contra una vivienda de la zona. En un hecho insólito que quedó grabado en cámaras de seguridad, uno de los atacantes se atravesó accidentalmente en la línea de fuego de su propio compañero, falleciendo en el sitio por "fuego amigo".

¿Qué rol jugaban los acompañantes de Barahona?

Aunque la fuente no precisó el rol exacto que habrían jugado estos dos sospechosos en aquella ofensiva armada del 2025, la policía judicial confirmó que estaban plenamente identificados y requeridos por este caso de sangre. Su captura dentro del mismo inmueble que el futbolista blanquiazul expone la peligrosidad de la estructura criminal con la que se vincula al defensor de 24 años.

Durante los allanamientos de esta mañana, los agentes decomisaron dosis de marihuana, municiones de armas de fuego, pasamontañas y teléfonos celulares. Barahona, quien fue titular pocas horas antes en el juego del Cartaginés ante Puntarenas FC, enfrenta ahora cargos por extorsión cobratoria, amenazas con arma y asociación ilícita, mientras el fútbol nacional sigue atento al desarrollo de las medidas cautelares.