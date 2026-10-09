Denuncias de ciudadanos cansados de la venta de droga lleva a la captura de cinco narcos en Heredia

La presunta líder del grupo, una mujer de apellido Quesada conocida como “Tonina”, tenía una orden de captura por una sentencia relacionada con venta de drogas y por evadir el monitoreo electrónico.

Cinco personas sospechosas de integrar una banda dedicada a la venta y distribución de drogas fueron detenidas durante allanamientos realizados por la Policía de Control de Drogas (PCD) en Barva de Heredia.

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La investigación avanzó luego de que las autoridades recibieran 13 denuncias en la línea confidencial y gratuita 1-1-7-6, las cuales alertaban sobre la aparente actividad ilícita en la comunidad de calle El Pedregal.

Con la información recopilada, los agentes allanaron dos viviendas y detuvieron a los cinco sospechosos, quienes, según la PCD, estarían vinculados con el negocio ilegal.

En 3 puntos La presunta líder del grupo, una mujer de apellido Quesada conocida como “Tonina”, tenía una orden de captura por una sentencia relacionada con venta de drogas y por evadir el monitoreo electrónico. Cinco personas sospechosas de integrar una banda dedicada a la venta y distribución de drogas fueron detenidas durante allanamientos realizados por la Policía de Control de Drogas (PCD) en Barva de Heredia. Meta descripción: La PCD detuvo a cinco sospechosos de vender droga en Barva tras recibir 13 denuncias.

Entre los detenidos figura una mujer de apellido Quesada, conocida con el alias de “Tonina”, a quien la Policía de Control de Drogas señala como la presunta líder de la agrupación.

De acuerdo con las autoridades, la mujer tenía una orden de captura relacionada con una sentencia por venta de drogas. Además, habría evadido el monitoreo electrónico al que estaba sometida.

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Los otros detenidos son hombres de apellidos Pineda, Bermúdez y Salas, así como una persona de apellido Narváez.

Según los registros policiales citados por la PCD, Pineda tenía informes policiales en ocho ocasiones por presunta venta de drogas. Bermúdez contaba con antecedentes por hurto simple y 16 registros policiales por tenencia de estupefacientes.

Por su parte, Salas tenía un expediente judicial por receptación e informes policiales por tenencia de drogas. En el caso de Narváez, las autoridades indicaron que no registraba causas judiciales.

Durante los allanamientos, los agentes localizaron distintas sustancias y otros artículos que quedaron decomisados como parte de la investigación.

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El detalle de lo incautado es el siguiente:

* Cigarrillos: 135 cajas que, según la información policial, habrían ingresado al país de manera irregular.

El operativo contó con la colaboración de oficiales de la Policía Municipal de Barva.

Tras las detenciones, las cinco personas fueron remitidas a la Fiscalía de Heredia, donde quedaron a la espera de que se definan las medidas cautelares correspondientes.

La investigación busca esclarecer la participación de cada sospechoso en la presunta venta y distribución de drogas en calle El Pedregal, en el cantón de Barva.

Meta descripción: La PCD detuvo a cinco sospechosos de vender droga en Barva tras recibir 13 denuncias. Decomisaron crack, cocaína, marihuana, ketamina y municiones.