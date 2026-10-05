Defensoría participará en sesión de Fuerza Élite para conocer hallazgos sobre seguridad nacional

La Defensoría de los Habitantes participará este lunes en una sesión de Fuerza Élite, por invitación de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, con el objetivo de conocer de primera mano los hallazgos y análisis que las autoridades han generado sobre la situación de seguridad del país.

La institución estará representada por la defensora Angie Cruickshank Lambert y un equipo asesor, quienes acudirán al espacio de coordinación estratégica para escuchar cuáles son los principales desafíos identificados y qué acciones se están desarrollando para enfrentarlos.

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La Defensoría indicó que también busca conocer los resultados obtenidos, especialmente en temas relacionados con seguridad ciudadana, prevención de la violencia, atención de víctimas, poblaciones en condición de vulnerabilidad y sistema penitenciario.

La participación no se limitará a escuchar. A partir de la información que reciba, la institución podrá aportar elementos obtenidos mediante sus propias investigaciones, así como de las denuncias y consultas que presentan las personas habitantes.

En 3 puntos La Defensoría de los Habitantes participará este lunes en una sesión de Fuerza Élite, por invitación de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado. La institución estará representada por la defensora Angie Cruickshank Lambert y un equipo asesor. De esta manera, la participación en la sesión tendrá como ejes escuchar, conocer la evidencia, aportar técnicamente, recomendar y dar seguimiento, según explicó la institución.

También tomará en cuenta las visitas que realiza en distintos territorios y el seguimiento que mantiene sobre las actuaciones de las instituciones públicas.

Según la Defensoría, este intercambio permitirá identificar oportunidades de mejora y, cuando corresponda, emitir recomendaciones para fortalecer las políticas de seguridad y penitenciarias.

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Estas acciones serán analizadas desde una perspectiva de derechos humanos, legalidad y protección de las personas.

“La Defensoría llega a este espacio a escuchar, a conocer la información y la evidencia que están generando las autoridades y también a aportar desde nuestra propia experiencia institucional. Queremos contribuir para que las respuestas frente a la criminalidad sean efectivas y, al mismo tiempo, garanticen los derechos de todas las personas”, señaló Cruickshank.

Violencia homicida preocupa a la institución

La Defensoría recordó que la violencia homicida continúa siendo uno de los principales desafíos para Costa Rica.

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Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgados al 24 de setiembre de 2026, el país registraba 607 víctimas de homicidio doloso.

Aunque esa cifra era inferior a la registrada durante el mismo periodo de 2025, la institución señaló que los niveles de violencia siguen teniendo consecuencias sobre familias, comunidades y distintos territorios del país.

Para la Defensoría, enfrentar la criminalidad y garantizar los derechos humanos deben avanzar de manera conjunta.

La institución considera que una política de seguridad sostenible requiere capacidad institucional, coordinación entre entidades, prevención, persecución efectiva de la criminalidad, políticas penitenciarias adecuadas y protección y atención de las víctimas.

La Defensoría aclaró que su participación en Fuerza Élite no implica renunciar a su independencia funcional, administrativa y de criterio.

La institución aseguró que continuará ejerciendo las competencias establecidas en su ley de creación, incluyendo la protección de derechos, la supervisión de las actuaciones del sector público y la formulación de recomendaciones cuando corresponda.

Además, dará seguimiento a las políticas públicas y actuaciones relacionadas con seguridad y materia penitenciaria.

De esta manera, la participación en la sesión tendrá como ejes escuchar, conocer la evidencia, aportar técnicamente, recomendar y dar seguimiento, según explicó la institución.