DEA va ahora por “Chelo”: hombre de confianza de “Pecho de Rata” es pedido en extradición

La justicia de Estados Unidos puso la mira en otro de los hombres cercanos a Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, quien fue extraditado en marzo anterior para enfrentar un proceso por presunto narcotráfico.

Se trata de Joselito Esquivel Ortiz, de 36 años, conocido como “Chelo”, contra quien pesa una solicitud de extradición emitida por las autoridades estadounidenses.

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El Ministerio Público confirmó este jueves 8 de octubre que, mediante un trabajo coordinado entre la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), se logró poner al sospechoso a disposición de las autoridades judiciales.

Esquivel es requerido por la Corte del Distrito Este de Texas, donde deberá enfrentar un proceso relacionado con presuntos delitos de narcotráfico, en caso de concretarse su extradición.

En 3 puntos La justicia de Estados Unidos puso la mira en otro de los hombres cercanos a Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, quien fue extraditado en marzo anterior para enfrentar un proceso por presunto narcotráfico. Se trata de Joselito Esquivel Ortiz, de 36 años, conocido como “Chelo”, contra quien pesa una solicitud de extradición emitida por las autoridades estadounidenses. La nueva solicitud representa otro avance en la cooperación judicial entre Costa Rica y Estados Unidos contra las presuntas estructuras de narcotráfico internacional, mientras las investigaciones del caso Riverside continúan abiertas.

Su nombre no es desconocido para las autoridades costarricenses. Según las investigaciones del OIJ, “Chelo” figura como uno de los colaboradores de confianza de “Pecho de Rata”, dentro de una presunta organización criminal que operaba principalmente en Limón.

Esquivel era buscado desde el pasado 23 de junio, cuando las autoridades ejecutaron un gigantesco operativo para desarticular la estructura investigada en el denominado caso Riverside.

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Después de permanecer aproximadamente tres meses fuera del alcance de las autoridades, el sospechoso se presentó voluntariamente el sábado 26 de setiembre ante el OIJ de Limón, acompañado de su abogado.

Un día después, el Juzgado Penal de Limón le impuso seis meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra.

De acuerdo con información del expediente judicial divulgada por CR Hoy, el sospechoso habría desempeñado funciones de coordinación y logística dentro de la organización criminal.

Entre sus presuntas responsabilidades figuraban la negociación, el almacenamiento y la distribución de cargamentos de droga, así como labores de enlace con otras agrupaciones dedicadas al narcotráfico.

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Las investigaciones también permitieron identificar fotografías y comunicaciones que lo relacionarían con integrantes del círculo cercano de López Vega, incluidos algunos de sus hijos.

El nombre de Esquivel aparece vinculado a una de las investigaciones más grandes contra el crimen organizado desarrolladas en Costa Rica.

El 23 de junio anterior, la Fiscalía y el OIJ ejecutaron 97 allanamientos simultáneos en cinco provincias, como parte de una investigación por presunto tráfico nacional e internacional de drogas, legitimación de capitales y otros delitos.

Según el Ministerio Público, la investigación permitió relacionar con la presunta organización decomisos superiores a 500 kilogramos de cocaína y 200 kilogramos de marihuana.

El pasado 30 de setiembre, el Juzgado Penal de Limón ordenó prisión preventiva para 37 personas investigadas en este expediente, mientras que otras 17 quedaron sujetas a medidas cautelares distintas a la cárcel.

El supuesto cabecilla de la organización, Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, fue extraditado el 20 de marzo de 2026 hacia Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico internacional.

Fiscalía prepara el camino para otra extradición

Ahora, con la solicitud estadounidense contra “Chelo”, las autoridades costarricenses deberán desarrollar las diligencias judiciales correspondientes para determinar si procede su entrega.

El Ministerio Público confirmó que realizará las gestiones necesarias para despejar los obstáculos procesales que puedan existir, tomando en cuenta que Esquivel también figura como imputado en una causa penal que se tramita en Costa Rica.

Por el momento, el sospechoso permanece privado de libertad y su eventual extradición todavía no ha sido autorizada.

De concretarse el procedimiento, Esquivel podría enfrentar a la justicia estadounidense ante un tribunal del mismo distrito federal de Texas al que fue trasladado “Pecho de Rata”.

La nueva solicitud representa otro avance en la cooperación judicial entre Costa Rica y Estados Unidos contra las presuntas estructuras de narcotráfico internacional, mientras las investigaciones del caso Riverside continúan abiertas.