¡De terror! Disparan desde una motocicleta contra una casa y hieren a niño de 10 años

Un niño de apenas 10 años y un hombre de 32 resultaron heridos de bala luego de que desde una motocicleta dispararan en repetidas ocasiones contra una vivienda ubicada en el sector de Corazón de Jesús, en Liberia, Guanacaste.

El violento episodio ocurrió la noche de este jueves, pasadas las 6:00 p. m., cuando ambas víctimas se encontraban en el corredor de una casa.

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En 3 puntos Un niño de apenas 10 años y un hombre de 32 resultaron heridos de bala luego de que desde una motocicleta dispararan en repetidas ocasiones contra una vivienda ubicada en el sector de Corazón de Jesús, en Liberia, Guanacaste. El violento episodio ocurrió la noche de este jueves, pasadas las 6:00 p. m., cuando ambas víctimas se encontraban en el corredor de una casa. El Organismo de Investigación Judicial mantiene las diligencias correspondientes para esclarecer este nuevo hecho de violencia registrado en Liberia.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, desde una motocicleta se realizaron varios disparos en dirección a la vivienda, impactando a las dos personas que permanecían en ese lugar.

El menor recibió un balazo en el brazo izquierdo, mientras que el hombre sufrió heridas por proyectil de arma de fuego en ambas piernas.

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Tras el ataque, los dos heridos fueron trasladados a un centro médico para recibir atención. De momento, no trascendieron mayores detalles sobre su estado de salud.

Las circunstancias que motivaron la balacera todavía son desconocidas y forman parte de las investigaciones para determinar qué ocurrió y quiénes estarían detrás del ataque.

Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no hay personas detenidas por este caso.

El Organismo de Investigación Judicial mantiene las diligencias correspondientes para esclarecer este nuevo hecho de violencia registrado en Liberia.