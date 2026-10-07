De los grandes conciertos a una detención: quién es Hugo Barboza, el otro productor detenido por el OIJ

Hugo Benavides Barboza, conocido en el negocio del entretenimiento como Hugo Barboza, es uno de los productores cuyos nombres salen a la luz tras el operativo judicial de este miércoles 7 de octubre, que también alcanza al empresario Don Stockwell.

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Su actividad empresarial está ligada a H Barboza Producciones, una compañía que organiza conciertos, festivales y espectáculos para distintos públicos en Costa Rica.

En 3 puntos Hugo Benavides Barboza, conocido en el negocio del entretenimiento como Hugo Barboza, es uno de los productores cuyos nombres salen a la luz tras el operativo judicial de este miércoles 7 de octubre. Su actividad empresarial está ligada a H Barboza Producciones, una compañía que organiza conciertos, festivales y espectáculos para distintos públicos en Costa Rica. La detención coloca ahora al productor en el centro de una investigación judicial.

Según la información publicada por La Nación, que recoge la identificación realizada por el OIJ, Benavides Barboza figura entre las personas detenidas durante los allanamientos. Una propiedad relacionada con el empresario es intervenida como parte de una investigación por supuestos delitos de tráfico de drogas y legitimación de capitales.

El caso gira alrededor de una organización cuyo presunto cabecilla es Edwin Vargas García, conocido como “Sobrino”. La información disponible no detalla qué conducta concreta atribuyen las autoridades a Barboza.

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Su nombre tiene presencia en la industria de los conciertos por producciones que incluyen a David Bisbal, Aventura y Grupo Firme.

Uno de los eventos en los que coincide empresarialmente con Stockwell es el concierto de Aventura con Romeo Santos, realizado en octubre de 2024 en el Estadio Nacional. En ese espectáculo participan H Barboza Producciones, Stockwell Entretenimiento y AIB Booking and Productions.

Ese mismo año, la productora de Barboza también lleva a David Bisbal al Centro de Eventos Pedregal. En 2026, su actividad incluye el concierto de Grupo Firme en el Estadio Nacional y una presentación del DJ británico Cloonee en Lindora.

La empresa amplía su oferta más allá de la música. Entre los espectáculos vinculados con su producción aparecen Paw Patrol y el comediante colombiano Frank el Flaco, además de actividades en Santa Cruz, Guanacaste.

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Sin embargo, uno de sus proyectos recientes enfrenta un revés: el Barboza Fest, anunciado para el 12 de septiembre en el Estadio Nacional con Nicky Jam, Wisin, Darrell y Banda MS, se cancela por la baja venta de entradas, según la publicación de La Nación.

La agenda anunciada por la compañía también incluye al cantante colombiano Beéle, con una presentación prevista para el 17 de octubre en Parque Viva. La información aportada no indica cambios en ese evento tras el operativo.

La detención coloca ahora al productor en el centro de una investigación judicial. Su participación en espectáculos y sus colaboraciones comerciales describen su trayectoria empresarial; la eventual responsabilidad penal deberá determinarse dentro del proceso correspondiente.