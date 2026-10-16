¡De la carretera al cielo! Elon Musk presenta un Tesla que salta sobre carros y vuela

Elon Musk lleva la presentación de su nuevo carro a otro nivel: literalmente lo despega del suelo. El renovado Tesla Roadster salta sobre otros vehículos y gira en el aire durante una demostración realizada este jueves 15 de octubre en instalaciones de SpaceX, en Texas.

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En 3 puntos Elon Musk lleva la presentación de su nuevo carro a otro nivel: literalmente lo despega del suelo. El deportivo eléctrico utiliza propulsores de gas frío para realizar breves maniobras aéreas. Para Costa Rica tampoco hay una fecha de llegada confirmada en la información consultada.

El deportivo eléctrico utiliza propulsores de gas frío para realizar breves maniobras aéreas. Durante la exhibición también recorre una rampa invertida gracias a un sistema de succión que lo mantiene adherido a la superficie.

La escena parece sacada de una película, aunque tiene una limitación fundamental: lo mostrado son saltos y movimientos breves en el aire. La versión Rocket no está aprobada para utilizarse en vías públicas.

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La velocidad es otra de las grandes apuestas. Según las cifras anunciadas por Tesla, la configuración con propulsores puede pasar de cero a aproximadamente 97 kilómetros por hora en menos de un segundo. Es una capacidad anunciada por el fabricante, pendiente de pruebas independientes.

Tesla plantea tres configuraciones: Performance, Thrust y Rocket. La última incorpora un sistema de vuelo, tiene espacio para una sola persona y estará disponible únicamente por invitación.

Las reservas también llaman la atención: la compañía solicita depósitos de $50.000 para Performance y de $250.000 para Thrust. Esos montos corresponden a la reserva; el precio definitivo del vehículo todavía no está anunciado.

Quienes quieran tenerlo deberán esperar. Musk sitúa el inicio de la producción en 2028, después de varios aplazamientos de un proyecto cuya primera presentación se remonta a 2017.

Para Costa Rica tampoco hay una fecha de llegada confirmada en la información consultada. Además, Tesla advierte que la configuración Rocket no estará disponible en todas las regiones: verlo despegar en una exhibición todavía está lejos de significar que podrá hacerlo en las calles del país.