De la Asamblea a la captura: Don Stockwell visitó el Congreso dos días antes de ser detenido

El productor de eventos Don Stockwell visitó la Asamblea Legislativa el lunes, apenas dos días antes de su captura este miércoles, cuando las autoridades judiciales también allanaron su vivienda.

Según la información publicada por La Nación, su ingreso al Congreso formó parte de una visita organizada por el despacho de Esmeralda Britton González, diputada del Partido Pueblo Soberano.

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En 3 puntos El productor de eventos Don Stockwell visitó la Asamblea Legislativa el lunes, apenas dos días antes de su captura este miércoles, cuando las autoridades judiciales también allanaron su vivienda. Según la información publicada por La Nación, su ingreso al Congreso formó parte de una visita organizada por el despacho de Esmeralda Britton González, diputada del Partido Pueblo Soberano. La presencia de Stockwell en el Congreso antecede al operativo judicial de este miércoles.

La información sobre aquella actividad menciona un festival que contemplaría un homenaje a Quincy Jones III y un concierto producido por Stockwell.

Britton también había divulgado que Jones III trabajaba con el hijo de Snoop Dogg en un documental sobre las raíces del hip hop, proyecto para el cual se contemplaba una visita a Limón.

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La presencia de Stockwell en el Congreso antecede al operativo judicial de este miércoles. La información aportada sobre esa visita no establece una relación entre la actividad legislativa y los hechos investigados.