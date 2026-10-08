¡De España a Costa Rica con una carga de droga! Mexicano cae en el Juan Santamaría

Un pasajero mexicano fue detenido en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, luego de que las autoridades descubrieran aparentes drogas ocultas en su equipaje dentro de botellas de vino y envases de productos para el cabello.

El sospechoso, de apellido Urbina y de 27 años, ingresó a Costa Rica en un vuelo procedente de España. Sin embargo, el país no era su destino final, pues tenía previsto continuar su viaje hacia México.

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La detención estuvo a cargo de la Policía de Control de Drogas (PCD) y el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), ambos del Ministerio de Seguridad Pública, cuyos oficiales inspeccionaron el equipaje del extranjero.

En 3 puntos Un pasajero mexicano fue detenido en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela. El sospechoso, de apellido Urbina y de 27 años, ingresó a Costa Rica en un vuelo procedente de España. Sin embargo, el país no era su destino final, pues tenía previsto continuar su viaje hacia México. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, mientras las sustancias decomisadas forman parte de la investigación.

Sustancia cremosa dio positivo por aparente ketamina

Durante la revisión, los agentes encontraron varios envases de productos para el cabello que contenían una sustancia cremosa.

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Los oficiales sometieron el material a pruebas de campo, que dieron resultado positivo por aparente ketamina. El peso aproximado de la sustancia decomisada fue de 2.580 gramos.

El hallazgo no terminó ahí. Dentro del mismo equipaje, los policías localizaron tres botellas de vino que contenían una sustancia líquida.

Tras realizar las pruebas correspondientes, el líquido dio positivo por aparente metanfetamina, con un peso aproximado de 4.500 gramos.

En total, las autoridades reportaron el decomiso de aproximadamente 7.080 gramos de ambas sustancias, que estaban ocultas en recipientes de productos de uso cotidiano.

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Después del hallazgo, los agentes detuvieron a Urbina y lo pusieron a las órdenes del Ministerio Público.

Según la información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública, al extranjero le impusieron 15 días de prisión preventiva, debido a que la causa se tramita bajo la modalidad de flagrancia.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, mientras las sustancias decomisadas forman parte de la investigación.