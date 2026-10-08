Curazao no es rival para Panamá? Prensa canalera ya calienta un duelo que promete polémica

El sorteo de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf puso a Panamá frente a Curazao, una selección que viene de protagonizar una destacada fase de grupos y que consiguió terminar en el primer lugar de su sector.

En el programa deportivo panameño A La Candela, el enfrentamiento comenzó a generar análisis y opiniones sobre las posibilidades de ambos equipos. El planteamiento central gira alrededor de si Curazao realmente tiene argumentos para competir de tú a tú con una Panamá que parte como favorita.

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En 3 puntos El sorteo de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf puso a Panamá frente a Curazao, una selección que viene de protagonizar una destacada fase de grupos y que consiguió terminar en el primer lugar de su sector. En el programa deportivo panameño A La Candela, el enfrentamiento comenzó a generar análisis y opiniones sobre las posibilidades de ambos equipos. La pregunta queda abierta: ¿realmente Curazao no es rival para Panamá o la selección caribeña puede convertirse en una sorpresa?

La percepción en el entorno futbolístico panameño apunta a que La Roja tiene mayor experiencia, jerarquía y recorrido internacional, factores que podrían pesar en una serie de ida y vuelta.

Sin embargo, Curazao llega con credenciales importantes. El combinado caribeño terminó líder de su grupo con 10 puntos y aseguró su clasificación a los cuartos de final después de una campaña en la que también consiguió resultados importantes.

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Además, Curazao viene de vencer a Costa Rica por 4-3, superar a Nicaragua por 6-1 y derrotar a Trinidad y Tobago por 1-0, antes de empatar nuevamente ante los trinitenses.

Por eso, aunque desde Panamá se pueda considerar que Curazao está por debajo en jerarquía, los números recientes muestran a un equipo que no debería ser subestimado.

La serie tendrá además un atractivo especial porque Panamá llega directamente a los cuartos de final gracias a su posición en el ranking de Concacaf, mientras Curazao tuvo que ganarse su boleto en la fase de grupos.

Los partidos están programados para noviembre, con Panamá buscando meterse nuevamente en el Final Four de la Liga de Naciones.

La pregunta queda abierta: ¿realmente Curazao no es rival para Panamá o la selección caribeña puede convertirse en una sorpresa?