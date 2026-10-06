¡Cuidado, papás! Casos de meningitis aumentan 121% en Costa Rica: Salud pide reconocer estas señales de alerta

Los casos confirmados de meningitis aumentaron un 121% en Costa Rica entre 2023 y 2025, de acuerdo con los datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud.

Las cifras muestran que los casos pasaron de 76 en 2023 a 116 en 2024 y llegaron a 168 en 2025, situación que llevó a las autoridades sanitarias a reforzar el llamado a la prevención y a reconocer de manera oportuna las señales de alerta de esta enfermedad.

Publicidad

El llamado se realiza en el marco del Día Mundial de la Meningitis, con énfasis en mantener al día las vacunas, fortalecer las medidas de higiene y acudir rápidamente a los servicios de salud cuando aparecen síntomas compatibles.

Uno de los datos que más llama la atención corresponde a los menores de un año.

En 3 puntos Los casos confirmados de meningitis aumentaron un 121% en Costa Rica entre 2023 y 2025, de acuerdo con los datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Las cifras muestran que los casos pasaron de 76 en 2023 a 116 en 2024 y llegaron a 168 en 2025. Con el aumento de casos registrado en los últimos años, Salud insiste en que vacunarse a tiempo y consultar ante las primeras señales puede marcar una diferencia importante en la evolución de la enfermedad.

En este grupo, los casos confirmados pasaron de 9 en 2023 a 40 en 2025. Los menores de un año representaron además el 23,8% de todos los casos confirmados durante 2025.

El Ministerio de Salud recuerda que la meningitis consiste en la inflamación de las membranas que protegen el cerebro y la médula espinal y puede tener diferentes causas, entre ellas virus, bacterias, hongos y parásitos.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Aunque la meningitis viral es la más frecuente y generalmente evoluciona favorablemente, la forma bacteriana puede avanzar rápidamente y provocar complicaciones graves.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada seis personas con meningitis bacteriana fallece y una de cada cinco sobrevivientes presenta alguna secuela.

Entre los principales síntomas que deben motivar una consulta médica están la fiebre de inicio brusco, dolor de cabeza intenso, rigidez de cuello, náuseas y vómitos, molestia ante la luz, confusión, somnolencia y convulsiones.

En los bebés, las señales pueden ser diferentes. Los padres y encargados deben prestar atención a fiebre o temperatura baja, irritabilidad, rechazo del alimento, vómitos, somnolencia marcada, fontanela abombada o cambios en la rigidez del cuerpo.

Publicidad

“Esta enfermedad puede evolucionar rápidamente y dejar consecuencias graves. Por eso, la prevención es fundamental: mantener las vacunas al día, fortalecer las medidas de higiene, reconocer las señales de alerta y acudir de inmediato a los servicios de salud ante síntomas compatibles”, indicó el Dr. Christian Valverde, director General de Salud.

Vacunas están disponibles de forma gratuita

Costa Rica cuenta con un Esquema Oficial de Vacunación que incluye, desde los dos meses de edad, la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b, incluida en la vacuna hexavalente, además de la vacuna conjugada contra el neumococo.

Ambas se aplican de manera gratuita en los establecimientos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Por eso, Salud recomienda revisar el carné de vacunación y completar cualquier dosis que esté pendiente.

Las autoridades también recomiendan medidas sencillas de prevención, como lavarse frecuentemente las manos, cubrirse al toser o estornudar y evitar compartir vasos, botellas y cubiertos.

En el caso de las mujeres embarazadas, el Ministerio aconseja evitar quesos y lácteos sin pasteurizar y consumir los embutidos bien cocidos para reducir el riesgo de infección por Listeria.

Con el aumento de casos registrado en los últimos años, Salud insiste en que vacunarse a tiempo y consultar ante las primeras señales puede marcar una diferencia importante en la evolución de la enfermedad.