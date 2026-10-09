Cuidacarros amenazaba a conductores en cercanías del hospital Calderón Guardia, la policía lo detuvo y ahora podría tener un final lejos de Costa Rica

Un hombre que se desempeñaba como cuidacarros y que, presuntamente, amenazaba a conductores en las cercanías del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José, fue detenido por la Policía Municipal capitalina.

La intervención se produjo luego de que se reportara la conducta del sujeto en los alrededores del centro hospitalario, donde, según la información suministrada por las autoridades municipales, habría intimidado a personas que transitaban por el lugar.

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En 3 puntos Un hombre que se desempeñaba como cuidacarros y que, presuntamente, amenazaba a conductores en las cercanías del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José, fue detenido por la Policía Municipal capitalina. La intervención se produjo luego de que se reportara la conducta del sujeto en los alrededores del centro hospitalario, donde, según la información suministrada por las autoridades municipales. Las autoridades deberán determinar los pasos siguientes en el caso, tanto respecto de la situación migratoria del detenido como de los hechos denunciados por las presuntas amenazas a conductores.

El caso fue dado a conocer por Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, quien informó sobre la actuación policial contra el hombre.

Tras la intervención, el sujeto quedó detenido y fue puesto a la orden de la Dirección General de Migración y Extranjería, instancia que deberá analizar su situación migratoria y determinar las medidas que correspondan.

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Uno de los datos que aún no ha trascendido es la nacionalidad del hombre detenido. La información disponible tampoco precisa si cuenta con documentación migratoria vigente ni cuál será la resolución que adopten las autoridades.

El hecho de que quedara a las órdenes de Migración abre la posibilidad de que se revise su permanencia en el país; sin embargo, por ahora no existe información que permita confirmar si será deportado o si se tomará otra medida administrativa.

La detención se produjo en un sector de alto tránsito peatonal y vehicular, debido a la cercanía con el Hospital Calderón Guardia.

Las autoridades deberán determinar los pasos siguientes en el caso, tanto respecto de la situación migratoria del detenido como de los hechos denunciados por las presuntas amenazas a conductores.