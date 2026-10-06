¿Cuál es el motivo? DEA tendrá reunión este miércoles con extraditable Guobin Tam Zhang

Agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) tendrán este miércoles un primer contacto con el extraditable Guobin Tam Zhang, conocido como “Juan Carlos”, quien cumple dos meses de detención provisional mientras avanza el proceso para determinar si será enviado a Estados Unidos.

La información fue confirmada por fuentes judiciales a Expediente, medio que dio a conocer los detalles del próximo encuentro.

Publicidad

De acuerdo con lo reportado por Expediente, esta primera conversación entre los agentes estadounidenses y Tam Zhang permitirá explorar si existe disposición para una extradición voluntaria, así como la posibilidad de que el detenido esté dispuesto a cooperar con las autoridades de Estados Unidos.

En 3 puntos Agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) tendrán este miércoles un primer contacto con el extraditable Guobin Tam Zhang, conocido como “Juan Carlos”. La información fue confirmada por fuentes judiciales a Expediente, medio que dio a conocer los detalles del próximo encuentro. El próximo contacto entre el detenido y los agentes de la DEA podría marcar un nuevo paso dentro del proceso y permitir establecer si existe una vía para una eventual extradición voluntaria y una posible cooperación con la investigación.

El acercamiento se produce mientras el requerimiento de extradición continúa pendiente de resolución ante el Tribunal Penal de San José.

Tam Zhang fue detenido el pasado viernes durante un operativo en el que participaron agentes de la DEA, la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fiscalía.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Según la información señalada en el reporte de Expediente, la detención se produjo después de una serie de compras controladas que involucraron casi 13 kilos de cocaína.

La droga, de acuerdo con la investigación citada por el medio, pretendía ser enviada hacia Florida, Estados Unidos.

Ahora, con el primer contacto entre Tam Zhang y agentes de la DEA, las autoridades estadounidenses buscarían conocer si el detenido está dispuesto a aceptar voluntariamente el proceso de extradición y si existe apertura para colaborar con la investigación.

Expediente también ha señalado que Tam Zhang habría gestionado la conversión de ganancias provenientes del narcotráfico en criptomonedas.

Publicidad

Ese elemento forma parte de las informaciones que han trascendido alrededor de la investigación contra el extraditable.

Mientras tanto, Tam Zhang permanece bajo detención provisional en Costa Rica a la espera de que avance el proceso ante el Tribunal Penal de San José y se determine lo correspondiente a la solicitud presentada por las autoridades estadounidenses.

El próximo contacto entre el detenido y los agentes de la DEA podría marcar un nuevo paso dentro del proceso y permitir establecer si existe una vía para una eventual extradición voluntaria y una posible cooperación con la investigación.