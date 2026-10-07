Cruz Roja tuvo que dar atención médica a Don Stockwell durante allanamiento del OIJ

El reconocido productor de espectáculos Don Stockwell requirió atención médica de emergencia la madrugada de este miércoles, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía intervenían su residencia en Pozos de Santa Ana.

La alerta ingresó al sistema de emergencias a las 5:18 a. m., cuando se solicitó asistencia para un hombre adulto que presentaba una complicación de salud en la propiedad del empresario.

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En 3 puntos El reconocido productor de espectáculos Don Stockwell requirió atención médica de emergencia la madrugada de este miércoles. La alerta ingresó al sistema de emergencias a las 5:18 a. m., cuando se solicitó asistencia para un hombre adulto que presentaba una complicación de salud en la propiedad del empresario. La intervención en la vivienda formó parte del megaoperativo judicial ejecutado durante las primeras horas de este miércoles, en el que participaron agentes judiciales y funcionarios del Ministerio Público.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que una unidad de ambulancia se desplazó hasta el lugar para atender la situación.

“Fue una solicitud que ingresó vía 9-1-1 para atender a un hombre adulto que presentaba una situación médica, se valora, estabiliza y no requiere traslado”, detalló la benemérita institución.

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Los paramédicos realizaron la valoración de Stockwell y lograron estabilizarlo en el lugar, por lo que no fue necesario trasladarlo a un centro médico.

La emergencia médica ocurrió mientras se desarrollaba el despliegue judicial en su vivienda, como parte de las diligencias realizadas por el OIJ y la Fiscalía.

Una vez que el productor recibió la atención correspondiente y su condición fue estabilizada, las autoridades judiciales continuaron con el allanamiento de la propiedad.

Posteriormente, Stockwell fue detenido en el marco del Caso Éxodo, según la información suministrada.

La intervención en la vivienda formó parte del megaoperativo judicial ejecutado durante las primeras horas de este miércoles, en el que participaron agentes judiciales y funcionarios del Ministerio Público.