Patricia Vargas asume Presidencia de la Corte con llamado a la unidad en una “época tan difícil”

La magistrada Patricia Vargas González es elegida este lunes como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia y, en su primer mensaje tras la designación, llama a las magistraturas a trabajar en conjunto para enfrentar los desafíos de la institución.

Vargas obtiene el respaldo mayoritario de Corte Plena mediante una votación pública, en una sesión dirigida por Orlando Aguirre Gómez y con presencia de las 22 magistraturas que integran las cuatro salas.

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“El trabajo tiene que ser en equipo, tiene que ser en conjunto. Cuenten con ese trabajo de mi parte, la mejor disposición”, expresa la nueva jerarca al agradecer la oportunidad de encabezar el Poder Judicial.

Su mensaje combina una invitación a la unidad con el reconocimiento del complejo escenario que enfrenta la institución, marcado por las diferencias con el Ejecutivo, las presiones presupuestarias y los reclamos por los tiempos de respuesta de la justicia.

En 3 puntos La magistrada Patricia Vargas González es elegida este lunes como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia y, en su primer mensaje tras la designación. Vargas obtiene el respaldo mayoritario de Corte Plena mediante una votación pública, en una sesión dirigida por Orlando Aguirre Gómez y con presencia de las 22 magistraturas que integran las cuatro salas. “Para adelante como equipo, que es lo que es esta Corte y este Poder Judicial”, expresa al cerrar su intervención y proponer que la sesión continúe a las 2:30 p. m.

“Creo que vamos a construir mucho en esta época tan difícil que nos toca asumir”, manifiesta.

Vargas también reafirma su compromiso con la independencia judicial, las personas servidoras judiciales y, especialmente, con quienes acuden a los tribunales.

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La ciudadanía, señala, espera de este Poder Judicial “justicia pronta y justicia cumplida”.

Antes de la elección, la magistrada presenta una propuesta de transformación organizada en nueve ejes, que incluye la defensa de los recursos institucionales, la reducción del rezago y la modernización tecnológica.

Uno de los puntos centrales es su oposición a las restricciones presupuestarias previstas para 2027. Según advierte durante su exposición, las disposiciones congelarían cerca de ₡30.000 millones y restringirían el uso de 2.463 plazas vacantes.

Vargas sostiene que esas limitaciones podrían afectar la continuidad del personal interino y la capacidad de atención de los servicios judiciales.

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“Un presupuesto digno para el Poder Judicial no es un privilegio institucional, es una condición para ofrecer una justicia digna y proteger los derechos de todas las personas”, afirma durante la presentación de su candidatura.

Para enfrentar el rezago judicial, propone implementar a escala nacional un modelo de monitoreo continuo, con alertas y análisis de datos que permitan identificar demoras y anticipar problemas en los despachos.

También impulsa el expediente electrónico en materia penal y penal juvenil, así como tribunales itinerantes para atender delitos sexuales y violencia contra las mujeres.

La incorporación de inteligencia artificial, el fortalecimiento de las vocerías expertas y una mayor coordinación entre las dependencias forman parte de su propuesta.

Su plan contempla, además, reservar las discusiones de Corte Plena para los asuntos de mayor relevancia institucional y delegar funciones en otros órganos cuando la ley lo permita.

Una presidencia que ofrece trabajo conjunto

Vargas llega a la Presidencia tras una trayectoria vinculada al Poder Judicial desde 1996, que incluye labores en la Defensa Pública, como letrada, jueza de juicio y jueza de apelación, antes de asumir como magistrada de la Sala Tercera.

En sus primeras palabras como presidenta electa insiste en que la tarea debe construirse colectivamente.

“Para adelante como equipo, que es lo que es esta Corte y este Poder Judicial”, expresa al cerrar su intervención y proponer que la sesión continúe a las 2:30 p. m.