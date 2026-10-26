“Es una angustia terrible”: madre busca a su hijo de 16 años que salió al colegio y no regresó en Cartago

Cinthya Aguilar vive días de incertidumbre desde que su hijo, Kenderson Eduardo Salguero Sanabria, de 16 años, salió de su casa rumbo al colegio y no regresó. Ahora pide ayuda a la ciudadanía para encontrarlo.

Según la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el adolescente fue visto por última vez el 20 de octubre de 2026 en Tobosi de El Guarco, Cartago. La denuncia por su desaparición se presentó el 23 de octubre.

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Su madre relata que Kenderson salió alrededor de las 6:30 de la mañana con el uniforme del Colegio Técnico Profesional de Quebradilla: camisa azul, pantalón crema y un bulto.

En 3 puntos Cinthya Aguilar vive días de incertidumbre desde que su hijo, Kenderson Eduardo Salguero Sanabria, de 16 años, salió de su casa rumbo al colegio y no regresó. Según la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el adolescente fue visto por última vez el 20 de octubre de 2026 en Tobosi de El Guarco, Cartago. Cualquier información que ayude a localizarlo puede brindarse a la línea gratuita y confidencial del OIJ, 800-8000-645, disponible las 24 horas.

La preocupación aumentó cuando llegó la hora en que esperaba su regreso, cerca de las 4:30 de la tarde, y el joven no apareció.

Aguilar acudió al colegio para buscarlo. Según su testimonio, allí se enteró de que su hijo no había llegado a clases.

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“Hasta el momento no tengo noticias de él. No sé dónde está, no sé absolutamente nada”, expresa la madre.

Desde entonces, ha llamado a amigos del adolescente y a familiares cercanos con la esperanza de obtener alguna información. Sin embargo, asegura que nadie ha podido indicarle dónde está.

“Es una angustia terrible saber que no sabes dónde está tu hijo”, manifiesta.

La madre describe a Kenderson como un joven alto, de contextura delgada, piel blanca, cabello castaño y ojos claros. Pide a quienes lo hayan visto o tengan información sobre su paradero que se comuniquen con las autoridades.

Cualquier información que ayude a localizarlo puede brindarse a la línea gratuita y confidencial del OIJ, 800-8000-645, disponible las 24 horas.