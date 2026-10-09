Costa Rica y Colombia unen fuerzas contra el narcotráfico en sus mares con apoyo de EE. UU.

Costa Rica y Colombia buscan reforzar sus capacidades para combatir el narcotráfico por vía marítima mediante una alianza que cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

Como parte de ese acercamiento, el director del Servicio Nacional de Guardacostas, comisionado Juan Carlos Alvarado, viajó a Cartagena, Colombia, donde sostuvo una reunión con autoridades de alto nivel de la Armada Nacional de ese país.

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Entre los participantes estuvo el mayor general de Infantería de Marina Rafael Olaya Quintero, segundo comandante de la Armada Nacional, jefe del Estado Mayor Naval y comandante de la Fuerza Naval del Caribe, según informó el Ministerio de Seguridad Pública.

En 3 puntos Costa Rica y Colombia buscan reforzar sus capacidades para combatir el narcotráfico por vía marítima mediante una alianza que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Como parte de ese acercamiento, el director del Servicio Nacional de Guardacostas, comisionado Juan Carlos Alvarado, viajó a Cartagena, Colombia, donde sostuvo una reunión con autoridades de alto nivel de la Armada Nacional de ese país. La iniciativa busca consolidar la coordinación entre las autoridades de ambos países y fortalecer las herramientas disponibles para enfrentar las actividades del crimen organizado en la región.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la cooperación entre ambas naciones en tres áreas principales: el intercambio de información, la coordinación de operaciones marítimas y la capacitación de los cuerpos policiales.

La actividad contó con el apoyo y financiamiento de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley de Estados Unidos, conocida como INL por sus siglas en inglés.

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La participación estadounidense permitió promover el acercamiento entre Costa Rica y Colombia, como parte de los esfuerzos de cooperación regional contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.

Para las autoridades costarricenses, el trabajo conjunto con países aliados resulta clave para mejorar la respuesta frente a las organizaciones criminales que utilizan las rutas marítimas para transportar estupefacientes.

El comisionado Juan Carlos Alvarado destacó la importancia de mantener una relación cercana con Colombia en materia de seguridad marítima.

“Colombia es uno de nuestros aliados estratégicos y esta actividad demuestra el alto nivel de confianza, trabajo conjunto y fortalecimiento institucional que permiten los resultados del Guardacostas en la región en las estrategias contra el crimen organizado y el narcotráfico”, manifestó.

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El jerarca también señaló que Costa Rica es reconocida por sus países aliados como parte de la solución frente al tráfico marítimo de drogas, un reconocimiento que atribuyó a los resultados obtenidos por el país en esta materia.

Según Alvarado, acuerdos de este tipo permiten ampliar las capacidades de respuesta ante las organizaciones dedicadas al narcotráfico por mar.

La iniciativa busca consolidar la coordinación entre las autoridades de ambos países y fortalecer las herramientas disponibles para enfrentar las actividades del crimen organizado en la región.