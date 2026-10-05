Costa Rica todavía tiene una última ruta hacia la Copa Oro

Costa Rica cerró la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf con una victoria 2-0 sobre Haití, resultado que le permitió asegurar su permanencia en la Liga A y, al mismo tiempo, mantener abierta la posibilidad de disputar la Copa Oro 2027. Sin embargo, la Tricolor deberá afrontar una ruta adicional para conseguir su clasificación.

La Sele no logró colocarse entre los dos primeros lugares del Grupo A, por lo que quedó fuera de los cuartos de final de la Nations League. Al terminar en una de las posiciones que conducen al Play-In de la Liga A y C, Costa Rica tendrá que esperar a que concluya la fase de grupos para conocer con exactitud su posición y, posteriormente, a su rival.

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En 3 puntos Costa Rica cerró la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf con una victoria 2-0 sobre Haití, resultado que le permitió asegurar su permanencia en la Liga A y, al mismo tiempo. La Sele no logró colocarse entre los dos primeros lugares del Grupo A, por lo que quedó fuera de los cuartos de final de la Nations League. Así, la victoria contra Haití no significó la clasificación de Costa Rica a la Copa Oro, pero sí evitó que el camino terminara antes de tiempo.

El Play-In está programado para noviembre de 2026 y contará con ocho selecciones: los equipos que terminen quinto y sexto en cada grupo de la Liga A, además de los tres ganadores de grupo y el mejor segundo lugar de la Liga C. Se disputarán cuatro series de ida y vuelta y los ganadores avanzarán a las Preliminares de la Copa Oro.

En caso de superar esa instancia, Costa Rica todavía tendrá un último obstáculo. Los cuatro ganadores del Play-In se unirán a otras 10 selecciones en las Preliminares de la Copa Oro 2027, previstas para marzo del próximo año. Allí se disputarán siete series de ida y vuelta y los siete vencedores obtendrán su boleto al torneo, que se jugará entre junio y julio de 2027.

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Así, la victoria contra Haití no significó la clasificación de Costa Rica a la Copa Oro, pero sí evitó que el camino terminara antes de tiempo. Ahora, la Tricolor deberá esperar la definición de las posiciones de la Nations League y prepararse para una ruta en la que cada serie será de vida o muerte.