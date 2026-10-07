Costa Rica inicia su camino en el Centroamericano de Hockey 5 en Managua

Costa Rica comenzó este miércoles su participación en el Campeonato Centroamericano de Hockey 5, competencia que reúne a las selecciones de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua en Managua.

La jornada fue intensa para las representaciones costarricenses, especialmente para el equipo femenino, que tuvo dos compromisos durante el día.

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En 3 puntos Costa Rica comenzó este miércoles su participación en el Campeonato Centroamericano de Hockey 5, competencia que reúne a las selecciones de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua en Managua. La jornada fue intensa para las representaciones costarricenses, especialmente para el equipo femenino. La Tricolor continuará este jueves su búsqueda de puntos importantes para acercarse a las semifinales del Campeonato Centroamericano de Hockey 5.

En la rama masculina, Costa Rica se enfrentó a El Salvador a las 11:30 a. m., en un partido correspondiente a la primera jornada de la fase de todos contra todos. El conjunto costarricense cuenta con jugadores de experiencia internacional como Amalec Picado y Aldair Bejarano, quienes aparecen entre los principales referentes de la convocatoria nacional.

Por su parte, la Selección femenina tuvo una doble jornada. Las costarricenses debutaron a las 9:00 a. m. frente a Nicaragua y posteriormente regresaron a la cancha para medirse ante El Salvador a la 1:30 p. m.

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El equipo femenino tiene entre sus principales figuras a Nohelia Mata y Gloriana López, ambas con amplia experiencia internacional. Mata suma 52 partidos internacionales registrados por la Federación Internacional de Hockey, mientras que López cuenta con 42.

El torneo se desarrolla bajo un formato de todos contra todos, antes de definir los cruces de semifinales. Las cuatro mejores selecciones avanzarán a la siguiente ronda, donde buscarán un boleto a la gran final del sábado 10 de octubre.

La actividad continuará este jueves para Costa Rica, con nuevos desafíos ante Guatemala, tanto en la rama masculina como femenina. En masculino, el duelo está programado para las 12:20 p. m., mientras que el encuentro femenino también aparece dentro de la jornada del jueves.

Costa Rica buscará mantenerse entre las protagonistas de una disciplina que ha ganado terreno en la región y que vuelve a reunir a las principales selecciones centroamericanas en una competencia internacional.

La Tricolor continuará este jueves su búsqueda de puntos importantes para acercarse a las semifinales del Campeonato Centroamericano de Hockey 5.