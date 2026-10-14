Costa Rica inaugura su megacárcel: 5.100 reos de alta peligrosidad podrán ser encerrados en prisión inspirada en Bukele

Costa Rica se prepara para inaugurar este miércoles 14 de octubre una de las obras penitenciarias más importantes de su historia reciente: el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión construida para albergar a miles de privados de libertad considerados de alto riesgo.

Publicidad

La inauguración está programada para las 12:30 p. m. en el complejo penitenciario de La Reforma, ubicado en San Rafael de Alajuela, donde las autoridades presentarán oficialmente las instalaciones.

La nueva cárcel tendrá capacidad para aproximadamente 5.100 privados de libertad, lo que la convierte en el centro penitenciario más grande de Costa Rica.

En 3 puntos Costa Rica se prepara para inaugurar este miércoles 14 de octubre una de las obras penitenciarias más importantes de su historia reciente: el Centro de Alta Contención contra el Crimen… La inauguración está programada para las 12:30 p. m. en el complejo penitenciario de La Reforma, ubicado en San Rafael de Alajuela, donde las autoridades presentarán oficialmente las instalaciones. No obstante, será durante los próximos meses, cuando comiencen los traslados y el funcionamiento cotidiano del complejo, cuando se podrá evaluar el alcance real de esta nueva prisión en el control del crimen organizado.

Su construcción representa una inversión superior a los $33 millones y forma parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el control sobre personas vinculadas con estructuras criminales.

Una cárcel inspirada en el modelo de Bukele

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Una de las principales características del CACCO es que su diseño está inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad construida por el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

De hecho, el Gobierno salvadoreño facilitó los planos que sirvieron como referencia para desarrollar el proyecto costarricense.

Sin embargo, existen diferencias importantes entre ambos complejos.

Mientras el CECOT salvadoreño tiene una capacidad anunciada de hasta 40.000 privados de libertad, la cárcel costarricense podrá recibir aproximadamente 5.100 personas.

Publicidad

El objetivo del CACCO es concentrar a población penitenciaria considerada de mayor riesgo, especialmente aquella vinculada con estructuras de crimen organizado.

El nuevo centro contará con espacios de reclusión colectiva y medidas de alta contención.

Según información suministrada por el Ministerio de Justicia y Paz, las celdas tendrán capacidad para aproximadamente 60 personas, con camarotes distribuidos en hasta tres niveles.

Este modelo busca mantener a los privados de libertad bajo un régimen de mayor control penitenciario.

La infraestructura está diseñada para facilitar la vigilancia y la administración de personas consideradas de alta peligrosidad.

Aunque la inauguración se realizará este miércoles, eso no significa que los 5.100 espacios comenzarán a ocuparse inmediatamente.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, explicó que los primeros privados de libertad ingresarán a finales de octubre.

La prioridad será trasladar a personas que actualmente permanecen bajo regímenes de alta contención.

Posteriormente, el centro recibirá de manera progresiva a otros privados de libertad seleccionados de acuerdo con criterios de clasificación penitenciaria y riesgo.

Los traslados deberán realizarse mediante procedimientos de seguridad previamente establecidos.

La inauguración llega después de varios atrasos

La apertura del CACCO estaba prevista inicialmente para julio de este año.

Durante una actividad realizada en enero, cuando el presidente salvadoreño Nayib Bukele visitó Costa Rica, el entonces mandatario Rodrigo Chaves anunció que las obras estarían terminadas en 195 días.

Posteriormente, se planteó setiembre como nueva fecha de conclusión, pero la inauguración terminó programándose para este 14 de octubre.

De acuerdo con información divulgada por Justicia, al 21 de setiembre la construcción registraba un avance del 95%.

La apertura se produce cinco años después de la inauguración del CAI Terrazas, en 2021.

La inauguración también provocará cambios temporales en el funcionamiento de otros centros penitenciarios.

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó que este miércoles quedarán suspendidas las visitas especiales, las visitas de abogados y el ingreso de grupos voluntarios en las cárceles del complejo occidente.

Además, se reprogramarán las visitas íntimas y la entrega de encomiendas.

Las restricciones se aplicarán únicamente durante el miércoles 14 de octubre, como parte de las medidas operativas relacionadas con la apertura del CACCO.

El desafío comienza después de la inauguración

La entrada en funcionamiento del CACCO representa un cambio importante en la infraestructura penitenciaria costarricense, pero también plantea desafíos relacionados con el personal, la vigilancia y la administración de una población carcelaria numerosa.

La Defensoría de los Habitantes ha advertido sobre la necesidad de garantizar suficientes oficiales penitenciarios para operar las nuevas instalaciones sin debilitar la seguridad de otros centros.

En su informe de labores 2025-2026, la institución señaló que el sistema penitenciario presentaba un faltante de 3.055 efectivos policiales.

Por esa razón, uno de los principales retos será garantizar que la nueva infraestructura cuente con los recursos humanos y operativos necesarios.

La inauguración de este miércoles marcará el inicio de una nueva etapa para el sistema penitenciario nacional.

No obstante, será durante los próximos meses, cuando comiencen los traslados y el funcionamiento cotidiano del complejo, cuando se podrá evaluar el alcance real de esta nueva prisión en el control del crimen organizado.