Costa Rica extradita a Estados Unidos a ruso requerido por la justicia norteamericana

Agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron este miércoles la extradición de un hombre de nacionalidad rusa, de apellido Larguin y de 63 años, quien era requerido por las autoridades de Estados Unidos por el presunto delito de conspiración para exportar mercancías de manera ilegal.

Según informó el OIJ, el hombre contaba con una orden de captura internacional activa, emitida a solicitud de las autoridades estadounidenses, que buscan someterlo al proceso judicial correspondiente por hechos que, aparentemente, ocurrieron entre 2019 y 2021.

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La extradición se concretó luego de que los agentes judiciales realizaran las diligencias necesarias para completar el procedimiento y entregar al sospechoso a las autoridades de ese país.

En 3 puntos Agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron este miércoles la extradición de un hombre de nacionalidad rusa. Según informó el OIJ, el hombre contaba con una orden de captura internacional activa, emitida a solicitud de las autoridades estadounidenses, que buscan someterlo al proceso judicial correspondiente por hechos que, aparentemente. El caso se mantiene sujeto al proceso judicial en Estados Unidos.

Fue detenido en el aeropuerto Juan Santamaría

Larguin fue detenido por agentes de Interpol el 23 de diciembre de 2025, en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

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La captura se produjo debido a la orden de detención internacional que pesaba en su contra, relacionada con la investigación que desarrollan las autoridades de Estados Unidos.

Tras el arresto, los agentes del OIJ llevaron a cabo las gestiones correspondientes para tramitar su extradición.

Entregado a las autoridades estadounidenses

Este miércoles, los agentes de Interpol concretaron la entrega del hombre a las autoridades de Estados Unidos, donde deberá afrontar el proceso judicial relacionado con los hechos que se le atribuyen.

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El OIJ indicó que el requerimiento está vinculado con el presunto delito de conspiración para exportar mercancías ilegalmente. Los hechos investigados habrían ocurrido entre los años 2019 y 2021.

La entrega del sospechoso permitirá que las autoridades estadounidenses continúen con el procedimiento correspondiente para determinar su eventual responsabilidad.

El caso se mantiene sujeto al proceso judicial en Estados Unidos. La extradición y la acusación no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.