Costa Rica enfrenta un desafío que podría definir su futuro: formar hoy el talento que necesitará en las próximas décadas

Costa Rica tiene ante sí un desafío que podría marcar el rumbo de su desarrollo económico durante los próximos 30 años: formar el talento humano que necesitarán las industrias de mayor valor agregado, particularmente aquellas vinculadas con las ciencias de la vida, la tecnología y la innovación.

Esta fue una de las principales reflexiones del Costa Rica Life Sciences Summit, organizado por AstraZeneca y la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), con la colaboración de la Cámara de Comercio de Costa Rica, que reunió a representantes del Gobierno, la academia, el sector productivo y la sociedad civil para analizar las oportunidades y los retos del país en esta materia.

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El encuentro puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer la formación de profesionales especializados, conectar la educación con las demandas reales del mercado laboral y generar condiciones que permitan mantener la competitividad de Costa Rica como destino de inversión extranjera directa.

Para Jorge Calderón, director de Asuntos Corporativos de AstraZeneca para Centroamérica y el Caribe, el principal resultado de este tipo de espacios debe ser la continuidad del diálogo entre los distintos sectores y la construcción de soluciones que trasciendan los períodos de gobierno.

En 3 puntos Costa Rica tiene ante sí un desafío que podría marcar el rumbo de su desarrollo económico durante los próximos 30 años: formar el talento humano que necesitarán las industrias de mayor valor agregado. Esta fue una de las principales reflexiones del Costa Rica Life Sciences Summit, organizado por AstraZeneca y la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO). Para Costa Rica, el reto será convertir ese diálogo en acciones concretas que permitan preparar desde hoy a las generaciones que sostendrán la competitividad del país en las próximas décadas.

“Que necesitamos que esto sea permanente, que necesitamos que el diálogo en relación a este tema del talento en nuestro modelo de desarrollo sea permanente y que podamos todos juntos con el escudo de Costa Rica, más que cualquier otra cosa, independientemente si somos de un gobierno o si somos de una Cámara Empresarial o si somos de una empresa, nos sentemos y busquemos una solución que no sea decorativa, que sea estructural para poder garantizar que el modelo de desarrollo económico de Costa Rica va a ser sostenible para los próximos 30 años”, señaló Calderón.

Una brecha de talento que podría comprometer la competitividad

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Uno de los principales desafíos identificados durante el summit es la diferencia entre el talento que actualmente forma el país y las capacidades que demandan las industrias de mayor especialización.

Calderón señaló que Costa Rica presenta una brecha en la formación de profesionales en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Según los datos mencionados durante la entrevista, el país registra un 16% de graduación en estas áreas, frente a un 26% en promedio entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La situación adquiere especial relevancia si se considera que más del 60% de las exportaciones costarricenses está relacionado con actividades de ciencia y tecnología, según explicó el representante de AstraZeneca.

“Entonces uno podría decir, bueno, sí, pero es que OCDE tiene países muy desarrollados ahí. Sí, claro, eso es peor, porque resulta que Costa Rica, su modelo de exportaciones y de trabajos y de inversión extranjera directa y de empresas viniendo a invertir, está basado en ese sistema, o sea, necesitamos una base de talento que nos haga competitivos y que entonces la gente venga y siga invirtiendo porque aquí tenemos personas que pueden incorporarse a esas empresas de una manera competitiva”, indicó.

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Desde esta perspectiva, fortalecer la formación especializada no solamente representa una oportunidad educativa, sino también una condición para que Costa Rica pueda mantener y ampliar su participación en sectores que generan empleos de alto valor agregado.

El país cuenta con experiencias que demuestran su capacidad para atraer inversiones en industrias especializadas, como la de dispositivos médicos. Para Calderón, ese desarrollo podría servir como punto de partida para impulsar un ecosistema más amplio de ciencias de la vida.

“Entonces, ¿por qué no convertir a Costa Rica en un clúster de inversión extranjera directa en ciencias de la vida? Como en algún momento pensamos hacerlo con Intel en materia tecnológica, con los microchips y se encadenaron una serie de empresas alrededor de Intel. Yo viví eso en carne propia”, manifestó.

A su criterio, el siguiente paso consiste en aprovechar las capacidades existentes, atraer nuevas inversiones y fortalecer el talento humano que permita desarrollar investigación e innovación desde el país.

Programa ESTRELLAZ: 1.000 adolescentes vinculadas con la ciencia

Otro de los ejes destacados durante el encuentro fue la importancia de acercar a las nuevas generaciones a las áreas STEM, especialmente a las mujeres, quienes todavía enfrentan barreras para incorporarse plenamente a determinados campos profesionales.

En este contexto, AstraZeneca destacó los resultados de ESTRELLAZ, su programa de corresponsabilidad social desarrollado en colaboración con la Fundación Paniamor y el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Durante sus primeros cuatro años, la iniciativa ha impactado a 1.000 adolescentes, más de 680 familias y 400 docentes, mediante actividades de educación STEM, acompañamiento socioemocional, equidad de género y vinculación con el sector académico y empresarial.

Una evaluación externa realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) identificó resultados positivos: el 85,7% de las participantes reconoce que las mujeres pueden destacar en estos campos, el 80% mantiene su interés en la ciencia y la tecnología, y más del 80% reporta mayor confianza en sí mismas y claridad sobre sus opciones vocacionales.

Durante el summit, Calderón confirmó que la compañía continuará destinando recursos para mantener el programa, luego de que AstraZeneca a nivel global decidiera respaldar su continuidad.

“Empezamos esto o dos o tres personas y pudimos echarlo a andar y bueno, ahora AstraZeneca dice lo que ustedes están haciendo es maravilloso, vamos a seguir apoyándolo”, expresó.

Sin embargo, el representante de la compañía considera que este tipo de iniciativas necesita trascender los esfuerzos individuales del sector privado para alcanzar a una mayor cantidad de jóvenes.

“Necesitamos que se convierta en una política pública. Al final de cuentas, eso es. Estas mesas de diálogo, esta reflexión que estamos teniendo acá es para poner el tema sobre la mesa y es decir construyamos juntos una política pública, una alianza público privada, echamos para adelante todos y aquí lo que importa es Costa Rica”.

El enfoque en las adolescentes también responde a la necesidad de reducir las barreras que históricamente han limitado la participación femenina en el mercado laboral y en determinadas profesiones científicas y tecnológicas.

El envejecimiento de la población aumenta la urgencia

La necesidad de anticiparse a las demandas del mercado laboral también está relacionada con los cambios demográficos que experimenta Costa Rica.

De acuerdo con la proyección citada en el comunicado del encuentro, para 2050 las personas de 65 años y más representarán el 25% de la población nacional. Este escenario plantea retos para la sostenibilidad económica y refuerza la importancia de preparar a las nuevas generaciones para asumir los puestos de trabajo y las actividades productivas del futuro.

Para Calderón, esperar a que esas transformaciones se consoliden sería un error, especialmente ante la velocidad con la que evolucionan las tendencias tecnológicas.

“No podemos esperar a que el 2050 llegue para empezar a trabajar”, enfatizó.

El representante de AstraZeneca también destacó que las oportunidades para Costa Rica no deben limitarse a las industrias que actualmente tienen presencia en el país, sino que deben contemplar nuevas áreas de desarrollo, como la inteligencia artificial, la interconectividad, la investigación y las ciencias de la vida.

Una alianza para mantener a Costa Rica como destino de inversión

La articulación entre el sector privado y las organizaciones empresariales será otro componente de esta agenda. En ese sentido, AstraZeneca prevé mantener su trabajo conjunto con CADEXCO, particularmente a través de su Hub de Ciencias de la Vida, iniciativa orientada a promover el intercambio y la colaboración alrededor de este sector.

La compañía también participa en espacios de trabajo de la Cámara de Comercio de Costa Rica y mantiene acercamientos con otras organizaciones empresariales para impulsar propuestas relacionadas con la competitividad y el desarrollo del talento.

“Así que bien, la UCCAEP también nos hemos sentado muchas veces con su presidenta para hablar de estos temas, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay una garantía que vamos a seguir trabajando de manera continua en esto y vamos a seguir insistiendo y por supuesto, el gobierno nos tiene, como ellos lo saben, el gobierno sabe que nosotros estamos a su disposición para lo que necesiten”, indicó Calderón.

El Costa Rica Life Sciences Summit dejó planteado un desafío que va más allá de un encuentro empresarial: lograr que la formación del talento, la educación científica, la igualdad de oportunidades y la atracción de inversión formen parte de una agenda compartida de largo plazo.

Para Costa Rica, el reto será convertir ese diálogo en acciones concretas que permitan preparar desde hoy a las generaciones que sostendrán la competitividad del país en las próximas décadas.