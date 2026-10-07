Costa Rica busca incorporar 75 buses eléctricos para modernizar flotillas del GAM

Costa Rica avanza en un nuevo proyecto para modernizar el transporte público con la incorporación de al menos 75 autobuses eléctricos europeos en la Gran Área Metropolitana (GAM).

La iniciativa fue formalizada este miércoles mediante una alianza entre la Unión Europea, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Banco de Costa Rica (BCR) y la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).

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Como parte del acuerdo, la Unión Europea aportará EUR 8 millones, recursos que servirán como base para poner en marcha un mecanismo financiero dirigido a facilitar la adquisición y operación de los nuevos autobuses.

El financiamiento también contempla la posibilidad de cubrir la adaptación de los planteles y la instalación de cargadores, con el objetivo de reducir las barreras económicas que actualmente enfrentan las empresas autobuseras interesadas en cambiar sus flotillas.

En 3 puntos Costa Rica avanza en un nuevo proyecto para modernizar el transporte público con la incorporación de al menos 75 autobuses eléctricos europeos en la Gran Área Metropolitana (GAM). La iniciativa fue formalizada este miércoles mediante una alianza entre la Unión Europea, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Banco de Costa Rica (BCR) y la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ). Meta descripción: Costa Rica busca incorporar al menos 75 buses eléctricos en la GAM con EUR 8 millones de la Unión Europea y un nuevo mecanismo financiero estructurado por el BCR.

Buscan facilitar la renovación de las flotillas

El modelo pretende ofrecer una solución integral para que los operadores puedan acceder a los autobuses eléctricos y a la infraestructura necesaria para ponerlos en funcionamiento.

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El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraim Zeledón, destacó que la modernización del transporte público debe permitir la renovación de las flotillas sin trasladar todo el costo de esas inversiones a las personas usuarias.

Según explicó, el mecanismo permitirá generar mejores condiciones para los empresarios autobuseros que quieran incorporar unidades eléctricas.

Por parte del BCR, su gerente general, Julio César Trejos, señaló que la entidad tendrá un papel como estructurador financiero mediante su modelo Impulso Sostenible.

La intención es que las empresas autobuseras puedan adquirir los vehículos de una manera ágil y eficiente, mientras el país avanza en la reducción de emisiones y en la incorporación de tecnologías más limpias al transporte público.

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El mecanismo financiero contempla la creación de Vehículos de Propósito Especial que incluirán los autobuses eléctricos y el desarrollo de la infraestructura necesaria para su operación.

La propuesta será desarrollada, validada y documentada con la expectativa de que pueda convertirse en un modelo sostenible y replicable que permita atraer nuevas inversiones para la descarbonización del transporte público costarricense.

El embajador de la Unión Europea en Costa Rica, Pierre-Louis Lempereur, destacó que el proyecto forma parte de la estrategia Global Gateway, mediante la cual la Unión Europea impulsa inversiones en infraestructura sostenible.

La iniciativa también se integra a los esfuerzos del denominado Equipo Europa para respaldar la transición hacia una movilidad más sostenible en Costa Rica.

Dentro de este trabajo, la GIZ aporta asistencia técnica mediante la Iniciativa de Movilidad Urbana Transformadora (TUE-Mobility), que busca fortalecer la integración entre los autobuses eléctricos y otros sistemas de transporte público, incluido el ferroviario.

Además, el proyecto contempla mejorar la información disponible para las personas usuarias mediante el Sistema Nacional de Información de Transporte Público, con datos relacionados con rutas, paradas y horarios.

La meta es que la incorporación de los 75 autobuses sea parte de una transformación más amplia del transporte público, con énfasis en un sistema más limpio, eficiente, accesible e integrado.

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