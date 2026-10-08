Congreso investigará posibles nexos entre narcotráfico, dinero ilícito y partidos políticos

La Asamblea Legislativa aprobó crear una comisión especial que investigará posibles vínculos entre personas sospechosas o detenidas por narcotráfico y legitimación de capitales, partidos políticos y campañas electorales.

La iniciativa recibió 52 votos a favor y tendrá un plazo de seis meses para indagar eventuales conexiones con el financiamiento electoral, posibles casos de evasión fiscal y legitimación de capitales, así como relaciones con funcionarios públicos, el Poder Ejecutivo y otras instituciones del Estado.

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Sin embargo, antes de alcanzar ese acuerdo, el Plenario protagonizó un choque político por el alcance de la investigación, particularmente por el caso de Juan Carlos Tam y su ingreso a la celebración electoral de Laura Fernández en el Hotel Aurola.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazó una moción del Partido Liberación Nacional (PLN) que pretendía investigar exclusivamente ese episodio. La propuesta obtuvo 23 votos a favor y 29 en contra, estos últimos del oficialismo.

En 3 puntos La Asamblea Legislativa aprobó crear una comisión especial que investigará posibles vínculos entre personas sospechosas o detenidas por narcotráfico y legitimación de capitales, partidos políticos y campañas electorales. La iniciativa recibió 52 votos a favor y tendrá un plazo de seis meses para indagar eventuales conexiones con el financiamiento electoral, posibles casos de evasión fiscal y legitimación de capitales. Durante la discusión legislativa, Nogui Acosta no precisó si el oficialismo tiene interés en investigar ese encuentro entre Fernández y Barboza.

“Esa comisión no sería pareja”, afirmó Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO, al justificar la posición de su bancada.

Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, cuestionó la decisión con una pregunta dirigida al oficialismo: “¿No sé cuál es el miedo que les causa el famoso Tam?”.

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Oficialismo también rechazó otra propuesta general

La discusión no terminó con el rechazo de la moción sobre Tam. El PPSO también votó en contra de una segunda propuesta del PLN para crear una comisión que investigara de manera general los hechos denunciados, pese a que su alcance era similar al de la iniciativa que finalmente obtuvo el respaldo legislativo.

La moción aprobada, impulsada por el oficialismo, no especifica cuáles personas detenidas o investigadas serán objeto de indagación.

Además, incluye el proceso electoral de 2021-2022, aunque esa campaña ya fue investigada por una comisión legislativa anterior y la mayoría de los casos se encuentra en la vía judicial.

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Durante el debate, Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Claudia Dobles, del CAC, cuestionaron al PPSO por presentar como propia la moción para una investigación general, cuando, según señalaron, el documento había sido redactado y consensuado por todas las fracciones políticas.

La nueva investigación legislativa se desarrollará en medio de las repercusiones del caso Éxodo, que incluye la detención del productor de conciertos Don Stockwell como sospechoso de legitimación de capitales.

A Stockwell se le vincula presuntamente con la recepción de cerca de $900.000 provenientes de una persona conocida con el alias de “Sobrino”.

Tras trascender el caso, también se divulgaron fotografías del productor con distintas figuras políticas, principalmente de oposición. Esos encuentros forman parte de los asuntos que algunos diputados buscan examinar.

Otro nombre relacionado con el expediente es el de Hugo Barboza, también detenido como sospechoso de legitimación de capitales. El empresario saludó a Laura Fernández y le entregó flores durante un concierto realizado el 28 de marzo en el Estadio Nacional, actividad en la que estuvo presente la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

Durante la discusión legislativa, Nogui Acosta no precisó si el oficialismo tiene interés en investigar ese encuentro entre Fernández y Barboza.