Confirman que el papa León XIV tiene cáncer tras operación pulmonar

El papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón tras someterse este martes a una cirugía torácica en el Hospital Gemelli de Roma, según confirmó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El pontífice, de 71 años, fue intervenido quirúrgicamente para extirparle un nódulo que resultó ser un adenocarcinoma pulmonar. De acuerdo con el equipo médico liderado por el cirujano jefe, el tumor fue detectado en una etapa temprana y localizada, lo que mejora notablemente el pronóstico de recuperación.

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En 3 puntos El papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón tras someterse este martes a una cirugía torácica en el Hospital Gemelli de Roma, según confirmó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El pontífice, de 71 años, fue intervenido quirúrgicamente para extirparle un nódulo que resultó ser un adenocarcinoma pulmonar. Líderes religiosos y políticos de todo el mundo ya han comenzado a enviar mensajes de solidaridad deseando la pronta recuperación del pontífice.

• Procedimiento: Se le realizó una lobectomía parcial para remover el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante técnicas mínimamente invasivas.

• Duración: La operación se extendió por 90 minutos y se desarrolló sin complicaciones médicas.

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• Evolución: El Santo Padre ya se encuentra despierto, respira por sus propios medios y muestra signos estables de recuperación posoperatoria.

El Vaticano anunció que el papa León XIV permanecerá internado en el centro médico durante al menos siete días para monitorear su evolución. Como medida preventiva, todas las audiencias y actos públicos han sido cancelados hasta el próximo 20 de octubre.

Líderes religiosos y políticos de todo el mundo ya han comenzado a enviar mensajes de solidaridad deseando la pronta recuperación del pontífice.