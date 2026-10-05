Combustible, armas y droga: así cayó presunta banda tras seis allanamientos en Siquirres

Un fuerte operativo judicial sacudió este lunes varios sectores de Siquirres, en Limón, donde agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a cinco hombres investigados por su presunta participación en actividades relacionadas con la extracción, traslado, almacenamiento y distribución ilegal de combustible.

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En 3 puntos Un fuerte operativo judicial sacudió este lunes varios sectores de Siquirres, en Limón. Los allanamientos fueron ejecutados por agentes de la Subdelegación Regional de Siquirres en diferentes puntos de El Coco y barrio Los Laureles. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer el alcance de las operaciones que presuntamente desarrollaba el grupo y determinar si existen más personas vinculadas con el caso.

Los allanamientos fueron ejecutados por agentes de la Subdelegación Regional de Siquirres en diferentes puntos de El Coco y barrio Los Laureles.

Durante las diligencias fueron detenidos cinco hombres de apellidos Mata, de 22 años; Moya, de 26; González, de 26; Rivera, de 23, y Ramírez, de 29 años. Todos figuran como sospechosos del delito de robo agravado.

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La investigación se inició en agosto anterior, luego de que los agentes judiciales recibieran información confidencial que advertía sobre una presunta actividad ilegal relacionada con combustible en distintos sectores del cantón.

A partir de esos datos, los investigadores desarrollaron una serie de diligencias que culminaron con los seis allanamientos realizados esta mañana.

Además de las detenciones, los agentes decomisaron dos armas de fuego, municiones, cargadores, aparente marihuana, cuatro vehículos que presuntamente habrían sido utilizados para cometer los delitos y varios recipientes que contenían combustible.

Los cinco sospechosos fueron remitidos al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer el alcance de las operaciones que presuntamente desarrollaba el grupo y determinar si existen más personas vinculadas con el caso.