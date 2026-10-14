Colegio de Periodistas abre procedimiento disciplinario contra Douglas Sánchez tras denuncia de Randall Zúñiga

El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica (COLPER) ordenó abrir un procedimiento administrativo sancionatorio contra el periodista Douglas Sánchez, tras una denuncia presentada por Randall Zúñiga, exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La decisión consta en la resolución THE-D-001-2026 y busca determinar si existen posibles infracciones al Código de Ética del colegio profesional relacionadas con el caso.

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Entre los antecedentes figura la investigación periodística titulada Las dos caras del OIJ: una historia de poder, sexo y secretos, difundida por Central Noticias en octubre de 2025, cuando Sánchez se desempeñaba como director de ese noticiero de OPA.

Actualmente, Sánchez dirige el espacio No Mientas Show.

En 3 puntos El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica (COLPER) ordenó abrir un procedimiento administrativo sancionatorio contra el periodista Douglas Sánchez, tras una denuncia presentada por Randall Zúñiga. La decisión consta en la resolución THE-D-001-2026 y busca determinar si existen posibles infracciones al Código de Ética del colegio profesional relacionadas con el caso. Mientras tanto, Sánchez sostiene su respaldo a la investigación periodística y asegura que responderá a la denuncia por las vías correspondientes.

Douglas Sánchez se pronuncia sobre el procedimiento

Tras conocerse la apertura del proceso, Sánchez manifestó a La Esquina 506 que respeta la decisión del Colegio de Periodistas y que ejercerá su derecho de defensa.

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“El Colegio de Periodistas está en su derecho de tramitar cualquier denuncia, así como yo tengo el derecho de ejercer mi defensa. Respeto el procedimiento y responderé por las vías correspondientes”, afirmó.

El periodista también defendió el contenido de la investigación cuestionada y aseguró que mantiene su respaldo al trabajo publicado.

“Mantengo mi respaldo al trabajo periodístico publicado”, señaló.

Apertura del proceso no significa que exista una falta comprobada

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Sánchez recordó que la admisión de una denuncia y la apertura de un procedimiento disciplinario no equivalen a una resolución definitiva sobre los hechos denunciados.

Por tanto, el trámite permitirá al Tribunal de Honor y Ética examinar el caso y determinar si corresponde establecer alguna responsabilidad disciplinaria.

Hasta el momento, la información suministrada no detalla cuáles serían las eventuales sanciones ni adelanta una conclusión sobre el fondo de la denuncia.

La audiencia relacionada con el procedimiento está programada para el próximo 27 de octubre de 2026.

En esa etapa, el proceso continuará conforme a las actuaciones previstas por el órgano disciplinario, que deberá analizar los elementos del caso antes de emitir una eventual resolución.

Mientras tanto, Sánchez sostiene su respaldo a la investigación periodística y asegura que responderá a la denuncia por las vías correspondientes.