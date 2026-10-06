Cocaína, criptomonedas y política: las revelaciones del expediente de la DEA que sacude a Costa Rica

El nombre de Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong, ya no aparece únicamente ligado a una investigación internacional por narcotráfico y legitimación de capitales.

Mientras Estados Unidos lo acusa de haber coordinado desde Costa Rica operaciones que involucraron casi 13 kilogramos de cocaína, pagos mediante criptomonedas y la entrega de $100 mil en efectivo en Orlando, Florida, en Costa Rica crecen las interrogantes por sus contactos y su presencia en espacios vinculados con figuras del oficialismo.

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La controversia tomó fuerza después de conocerse una fotografía en la que Tam Zhang aparece junto a Pilar Cisneros, exdiputada durante la administración de Rodrigo Chaves y actualmente asesora de comunicación ad honorem de la presidenta Laura Fernández.

La fotografía habría sido tomada durante la celebración del triunfo electoral de Fernández, realizada el 1.º de febrero en el Hotel Aurola, en San José. Cisneros ha negado conocer personalmente a Tam Zhang y aseguró que durante aquella actividad se tomó cientos de fotografías con personas a quienes no conocía.

En 3 puntos El nombre de Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong, ya no aparece únicamente ligado a una investigación internacional por narcotráfico y legitimación de capitales. Mientras Estados Unidos lo acusa de haber coordinado desde Costa Rica operaciones que involucraron casi 13 kilogramos de cocaína. Las acusaciones en su contra deberán ser determinadas judicialmente y, hasta ahora.

La propia presidenta Laura Fernández también manifestó que no conoce al extraditable y que desconoce qué hacía en la actividad donde se celebraba su victoria electoral.

Sin embargo, las preguntas sobre cómo ingresó Tam Zhang al evento siguen abiertas.

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Otro nombre que aparece en la controversia es el de Freddy González, dirigente del movimiento cooperativo y secretario general del Partido Pueblo Soberano.

González afirmó que, hasta donde pudo revisar, Tam Zhang no figuraba en la lista de invitados a la celebración electoral y dijo desconocer cómo llegó al evento. También reconoció conocer a Kathleen Quirós Álvarez, representante del sector cooperativo, y saber que ella había mantenido una relación sentimental con Tam Zhang.

Pero las declaraciones de Quirós agregaron un nuevo elemento al caso.

La dirigente cooperativista y expareja de Tam Zhang cuestionó públicamente la versión de González y sostuvo que ella sí conocía al extraditable.

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“No voy a decir como Freddy que no lo conocía”, manifestó Quirós al referirse a González. Además, confirmó que mantiene una relación cercana con el secretario general de Pueblo Soberano.

Quirós no precisó públicamente hasta dónde llegaba la relación entre González y Tam Zhang. Cuando fue consultada directamente sobre el vínculo entre ambos, respondió que esa explicación debía darla el propio González.

La relación entre Quirós y González tampoco es reciente.

Ambos han coincidido dentro de estructuras del movimiento cooperativo. En 2023 formaron parte del directorio del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop): González ocupaba la presidencia y Quirós figuraba como suplente.

González, además, es actualmente secretario general de Pueblo Soberano y ha tenido un papel relevante dentro de la estructura partidaria que llevó a Laura Fernández a la Presidencia.

La imagen de Tam Zhang junto a Pilar Cisneros adquirió relevancia después de que el empresario fuera detenido con fines de extradición hacia Estados Unidos.

Cisneros ha insistido en que no lo conoce y que no sabe quién lo invitó al encuentro.

Incluso señaló públicamente a la presidenta de Pueblo Soberano, Mayuli Ortega, y a Freddy González como dirigentes que podrían explicar cómo se manejaron las invitaciones para aquella celebración.

Pueblo Soberano, por su parte, negó que Tam Zhang haya realizado aportes, transferencias, contratos u otras operaciones financieras con la agrupación política, según una certificación de su Tesorería.

Hasta ahora, la presencia del extraditable en aquella celebración y las fotografías conocidas no demuestran por sí mismas que dirigentes políticos tuvieran conocimiento de las actividades ilícitas que Estados Unidos le atribuye.

Pero el episodio abrió una discusión pública sobre quién invitó a Tam Zhang, cómo logró ingresar y cuál era realmente su nivel de relación con personas cercanas al oficialismo.

Mientras esa polémica crecía en Costa Rica, el expediente estadounidense revelaba una historia mucho más grave.

La acusación presentada en Estados Unidos sostiene que Tam Zhang fue identificado como un operador relacionado con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero.

Entre enero y febrero de 2026 habría negociado cargamentos de cocaína con un colaborador confidencial y agentes encubiertos.

El 15 de enero, un agente encubierto se reunió en San José con un supuesto transportista enviado por Tam Zhang.

Durante la operación fueron entregados seis paquetes de cocaína.

El precio pactado habría sido de $4.200 por kilogramo.

Para recibir el dinero, Tam Zhang presuntamente facilitó una billetera digital y el agente transfirió el equivalente a $25.200 en criptomonedas.

Posteriormente, durante una llamada grabada, se indicó que la droga tenía como destino Miami, Florida.

Las autoridades costarricenses decomisaron los paquetes y los análisis determinaron que contenían aproximadamente 6.075 gramos de cocaína.

Tam Zhang fue grabado durante reunión en San José

El 27 de enero ocurrió uno de los episodios más relevantes descritos en la acusación.

Tam Zhang se habría reunido personalmente en San José con un colaborador confidencial y un agente encubierto.

La reunión fue monitoreada y grabada legalmente.

Según el expediente, durante el encuentro discutieron el traslado de cocaína desde Costa Rica hacia Florida.

Tam Zhang también habría afirmado que tenía colaboradores en Orlando capaces de recibir dinero en su nombre.

Además, presuntamente ofreció servicios para mover y lavar dinero en distintos países, incluido Estados Unidos, utilizando teléfonos celulares, aplicaciones cifradas y billeteras digitales.

Días después, el 3 de febrero, un agente encubierto comunicó a Tam Zhang que disponía de dinero en efectivo en Orlando.

Durante sus comunicaciones presuntamente utilizaban la palabra “documentos” para referirse al dinero.

Tam Zhang habría enviado los datos de uno de sus contactos en Estados Unidos.

El 4 de febrero, siguiendo esas instrucciones, el agente entregó $100 mil en efectivo a un mensajero en Orlando.

Después de la entrega, mantuvo otra llamada grabada con Tam Zhang y le indicó que el dinero provenía de la venta de cocaína.

La segunda operación descrita en el expediente ocurrió días después.

El 11 de febrero, durante otra conversación grabada, el agente acordó con Tam Zhang la compra de siete kilogramos adicionales de cocaína.

Según la acusación, Tam Zhang incluso habría aceptado entregar dos kilogramos a crédito.

Cinco días después, Oviedo Cerdas, identificado como colaborador de Tam Zhang, habría entregado siete paquetes.

El agente pagó $20 mil en efectivo, correspondientes a cinco de los paquetes.

La reunión estaba siendo vigilada y posteriormente las autoridades costarricenses decomisaron la droga.

Los análisis determinaron que contenía aproximadamente 6.990 gramos de cocaína.

Al sumar ambas operaciones, las autoridades documentaron alrededor de 13.065 gramos: poco más de 13 kilogramos de cocaína.

El caso de Tam Zhang presenta ahora dos frentes completamente distintos, pero que han terminado cruzándose en la discusión pública.

Por un lado está el expediente estadounidense, que describe operaciones encubiertas, entregas de cocaína, movimientos de $100 mil en efectivo y pagos mediante criptomonedas.

Por otro, están las interrogantes políticas generadas por su presencia en la celebración electoral de Laura Fernández, su fotografía con Pilar Cisneros y las contradicciones surgidas alrededor de cuánto lo conocían personas relacionadas con Pueblo Soberano.

A esto se suman ahora las declaraciones de Kathleen Quirós, quien cuestionó públicamente que Freddy González negara conocer a Tam Zhang y confirmó su propia cercanía con el secretario general del partido.

Tam Zhang permanece bajo dos meses de detención provisional mientras avanza el procedimiento de extradición solicitado por Estados Unidos.

Las acusaciones en su contra deberán ser determinadas judicialmente y, hasta ahora, no existe evidencia pública de que las figuras políticas fotografiadas o mencionadas participaran en las actividades criminales que Estados Unidos atribuye al extraditable.