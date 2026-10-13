Clínica puntarenense incorpora tecnología para cirugías laparoscópicas y busca reducir tiempos de espera y evitar traslados fuera de la provincia

Los pacientes de Puntarenas cuentan con una nueva alternativa para realizar cirugías por laparoscopia dentro de la provincia. La incorporación busca fortalecer la capacidad de atención médica disponible en la zona, ampliar las opciones ante los largos tiempos de espera en el sistema público y evitar trasladarse a otras regiones del país para recibir esta atención, con los gastos y dificultades que estos desplazamientos pueden representar para las familias.

Clínica Médica Lostalo, ubicada en Barranca, incorporó un equipo especializado que permitirá efectuar este tipo de intervenciones en su unidad quirúrgica.

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La inversión representa un fortalecimiento de la infraestructura privada de salud disponible en Puntarenas y responde a la necesidad de contar con mayor capacidad para realizar estas cirugías en la propia provincia.

En 3 puntos Los pacientes de Puntarenas cuentan con una nueva alternativa para realizar cirugías por laparoscopia dentro de la provincia. Clínica Médica Lostalo, ubicada en Barranca, incorporó un equipo especializado que permitirá efectuar este tipo de intervenciones en su unidad quirúrgica. La clínica fue fundada por el Dr. Alberto Lostalo con el propósito de ampliar las opciones de atención médica disponibles para la población de Puntarenas y comunidades cercanas.

La clínica adquirió una plataforma de imagen quirúrgica VISERA ELITE II, utilizada en laparoscopia. En términos sencillos, el sistema permite al cirujano observar el interior del cuerpo mediante una cámara y realizar la intervención con instrumental especializado a través de pequeñas incisiones.

La cirugía laparoscópica puede emplearse en casos como la colecistectomía o cirugía de vesícula, apendicectomía y reparación de hernias, entre otros, de acuerdo con la condición de cada paciente y la valoración del especialista.

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Al tratarse de una técnica mínimamente invasiva, permite acceder al área quirúrgica sin recurrir a una apertura de mayor tamaño. Dependiendo de la intervención y de las condiciones de cada persona, este abordaje puede favorecer una recuperación más rápida y reducir el impacto posoperatorio.

La nueva tecnología se integra al quirófano de Clínica Médica Lostalo, habilitado para la prestación de servicios de salud conforme a los requerimientos del Ministerio de Salud. Según la institución, se trata del único centro privado de este tipo en la zona que reúne un quirófano equipado y tecnología para la realización de cirugías laparoscópicas.

Clínica Médica Lostalo tiene 24 años de operar en Puntarenas y actualmente genera empleo para más de 40 personas. Su sede se encuentra en la Urbanización Doña Cecilia, en Barranca.

El centro médico reúne más de 20 especialidades y distintos servicios de salud en un mismo lugar, además de una unidad quirúrgica equipada para diferentes intervenciones.

La clínica fue fundada por el Dr. Alberto Lostalo con el propósito de ampliar las opciones de atención médica disponibles para la población de Puntarenas y comunidades cercanas.