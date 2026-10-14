Clásico provincial con polémica! Alajuelense y Herediano reparten puntos en el Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano protagonizaron un intenso clásico provincial que terminó con un empate 1-1, resultado que dejó a ambos equipos con tareas pendientes en el campeonato nacional.

El encuentro, disputado en la Catedral rojinegra, tuvo goles, tensión y una acción arbitral que generó reclamos en el terreno de juego.

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Alajuelense encontró la ventaja apenas al minuto 8. El mexicano Ronaldo Cisneros recibió un balón servido por Juan Pablo Añor dentro del área y sacó un potente remate de derecha para vencer al guardameta herediano.

En 3 puntos Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano protagonizaron un intenso clásico provincial que terminó con un empate 1-1, resultado que dejó a ambos equipos con tareas pendientes en el campeonato nacional. El encuentro, disputado en la Catedral rojinegra, tuvo goles, tensión y una acción arbitral que generó reclamos en el terreno de juego. El clásico provincial volvió a demostrar que la rivalidad entre manudos y florenses puede ofrecer emociones hasta el último instante.

Los manudos tomaron la iniciativa y buscaron ampliar la diferencia. Incluso, Cisneros volvió a enviar el balón al fondo de la red, pero la anotación fue anulada por fuera de juego.

Uno de los episodios más polémicos ocurrió alrededor del minuto 25, cuando el árbitro David Gómez mostró inicialmente la tarjeta roja al herediano Everardo Rubio tras una acción dividida con Roan Wilson.

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Sin embargo, después de revisar la jugada en el monitor del VAR, el silbatero cambió su decisión y expulsó a Wilson, de Alajuelense, mientras Rubio pudo continuar en el encuentro.

La decisión dejó a los rojinegros con diez jugadores y aumentó la tensión en el clásico provincial.

Cuando parecía que Alajuelense se marcharía al descanso con la ventaja, Herediano encontró el empate en el tiempo añadido de la primera parte.

Al minuto 45+5, Fernando Lesme aprovechó un centro de Luis Ronaldo Araya y ganó por arriba para conectar un cabezazo que terminó en el fondo de las redes.

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El tanto florense estableció el 1-1 y cambió el panorama del partido antes de la segunda mitad.

El empate representa un resultado de importancia para dos equipos tradicionales que atraviesan momentos distintos en el Apertura. Alajuelense buscaba aprovechar su localía para acercarse a los puestos de clasificación, mientras Herediano necesitaba sumar para comenzar a salir de la parte baja de la tabla.

El clásico provincial volvió a demostrar que la rivalidad entre manudos y florenses puede ofrecer emociones hasta el último instante, aunque el reparto de puntos deja abierta la discusión sobre el futuro inmediato de ambos clubes en el campeonato.