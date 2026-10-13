¡Christian Nodal está en Costa Rica! Cantante envía cariñoso mensaje a sus seguidores antes de su concierto en San Carlos

El intérprete mexicano compartió un video en el que confirmó su esperada cita con el público costarricense este martes 13 de octubre, como parte de su gira “Forajido Tour”.

El cantante mexicano Christian Nodal volvió a generar emoción entre sus seguidores costarricenses al compartir un mensaje especial antes de su presentación de este martes 13 de octubre en San Carlos.

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El reconocido intérprete de música regional mexicana utilizó sus historias de Instagram para dirigirse directamente al público nacional e invitarlo a disfrutar de una noche llena de música.

Su concierto está programado para las 9:00 p. m. en la Cámara de Ganaderos de San Carlos, donde sus seguidores esperan disfrutar de los éxitos que lo han convertido en una de las figuras más reconocidas del género.

En 3 puntos El intérprete mexicano compartió un video en el que confirmó su esperada cita con el público costarricense este martes 13 de octubre, como parte de su gira “Forajido Tour”. El cantante mexicano Christian Nodal volvió a generar emoción entre sus seguidores costarricenses al compartir un mensaje especial antes de su presentación de este martes 13 de octubre en San Carlos. La cita está programada para este martes 13 de octubre, a las 9:00 p. m., en la Cámara de Ganaderos de San Carlos.

“Tenemos una cita para pasarla increíble”

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Nodal expresó su entusiasmo por reencontrarse con sus seguidores costarricenses.

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“Mi gente de Costa Rica, vayan alistando todo, que a las 9 de la noche tenemos en San Carlos una cita para pasarla increíble. Allá los veo. Dios los bendiga, los amo”, expresó el cantante.

Sus palabras fueron recogidas por Repretel este martes 13 de octubre, medio que también informó sobre los movimientos del artista antes de su presentación.

El mensaje confirma la expectativa del mexicano por compartir nuevamente su música con el público nacional.

De acuerdo con la información publicada por Repretel, el artista viajó hacia territorio costarricense después de realizar una presentación en Honduras.

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Su recorrido incluyó su llegada a Liberia, desde donde se trasladaría hacia San Carlos para cumplir con el compromiso musical.

Además, una de sus publicaciones recientes mostró un rótulo con el mensaje “Bienvenido Christian Nodal. Pura Vida”, lo que sugiere que el intérprete ya se encontraba en la zona donde ofrecerá su espectáculo.

Aunque el cantante no compartió mayores detalles sobre sus actividades previas al concierto, su mensaje en redes sociales confirmó que mantiene en pie la presentación de esta noche.

El concierto forma parte de su gira “Forajido Tour”, con la que el artista continúa llevando su propuesta musical a diferentes escenarios.

Christian Nodal ha construido una exitosa trayectoria gracias a su estilo, que combina elementos tradicionales de la música regional mexicana con sonidos contemporáneos.

Entre sus canciones más conocidas destacan Adiós amor, De los besos que te di, Botella tras botella y Ya no somos ni seremos, temas que le han permitido conquistar a millones de seguidores en Latinoamérica.

Su presencia en Costa Rica representa una nueva oportunidad para que sus fanáticos disfruten en vivo de su repertorio.

San Carlos se prepara para recibir al artista

La presentación de Christian Nodal promete convertirse en uno de los principales acontecimientos musicales de este martes en la Zona Norte.

El concierto reunirá a seguidores de diferentes localidades que esperan disfrutar de una noche dedicada a la música regional mexicana.

Con su mensaje de cariño y su invitación directa al público, el artista dejó claro que está listo para su encuentro con los costarricenses.

La cita está programada para este martes 13 de octubre, a las 9:00 p. m., en la Cámara de Ganaderos de San Carlos.