Video capta tragedia en plena misa: crucifijo cae sobre sacerdote y lo mata en el altar

Una misa terminó en tragedia en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, donde un crucifijo se desprendió de la parte superior del altar y cayó sobre el sacerdote que presidía la celebración.

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En 3 puntos Una misa terminó en tragedia en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, donde un crucifijo se desprendió de la parte superior del altar y cayó sobre el sacerdote que presidía la celebración. La víctima fue identificada como el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de esa comunidad y miembro de la Congregación del Santísimo Redentor. Por el momento, la información disponible no establece qué provocó el desprendimiento del crucifijo.

La víctima fue identificada como el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de esa comunidad y miembro de la Congregación del Santísimo Redentor.

El video del hecho, en poder de AM Prensa, capta el momento en que el religioso se encuentra frente al altar oficiando la misa. De pronto, el crucifijo cae directamente sobre él.

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La grabación registra cómo la ceremonia se interrumpe abruptamente y se escuchan gritos de los presentes. Feligreses se acercan para auxiliar al sacerdote tras el impacto.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento mediante un comunicado firmado por el cardenal arzobispo Luis Cabrera Herrera. En el mensaje expresó su solidaridad con los familiares, amigos y la comunidad redentorista.

Aunque el comunicado confirma la muerte del párroco, no precisa las circunstancias del deceso.

Sánchez Molinari también había servido durante varios años en la parroquia San Lorenzo de Vinces, en la provincia de Los Ríos, cuya comunidad lamentó su partida y recordó su entrega pastoral.

Por el momento, la información disponible no establece qué provocó el desprendimiento del crucifijo.