¡Cayó en plena calle! OIJ y captura a hombre que lanzó presuntas amenazas contra ministro de Justicia

Una rápida acción conjunta del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública permitió la captura, la mañana de este lunes, de un hombre que había generado preocupación tras difundir varios videos en redes sociales con mensajes interpretados como posibles amenazas contra el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar Vargas.

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La detención se produjo hace pocos minutos en plena vía pública, en San Marcos de Tarrazú, luego de que las autoridades mantuvieran bajo seguimiento y monitoreo al sujeto desde días atrás.

En 3 puntos Una rápida acción conjunta del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública permitió la captura, la mañana de este lunes. La detención se produjo hace pocos minutos en plena vía pública, en San Marcos de Tarrazú, luego de que las autoridades mantuvieran bajo seguimiento y monitoreo al sujeto desde días atrás. La detención no implica, por sí sola, que se haya acreditado la comisión de un delito, aspecto que deberá determinarse mediante el correspondiente proceso judicial.

El hombre había llamado la atención de los cuerpos policiales por una serie de grabaciones en las que expresaba su intención de enfrentarse físicamente con el jerarca del Ministerio de Justicia.

En uno de esos videos, el individuo manifestaba su deseo de encontrarse cara a cara con Aguilar para poner a prueba sus capacidades físicas, incluso planteando la posibilidad de un enfrentamiento en presencia de oficiales de policía.

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Aunque en sus declaraciones aseguraba que no pretendía amenazar de muerte al ministro, el contenido de sus mensajes levantó alertas por las posibles implicaciones para la seguridad del funcionario.

La situación surgió después de que circularan imágenes de una intervención realizada por Aguilar en un centro penitenciario de Puntarenas, donde confrontó a varios privados de libertad.

La actuación del ministro generó numerosas reacciones en redes sociales, entre ellas las del hombre que ahora fue detenido en Tarrazú.

En las grabaciones, el sujeto mostraba su molestia por la forma en que el jerarca se dirigía a los reclusos y expresaba abiertamente sus deseos de enfrentarlo.

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A raíz de esas publicaciones, las autoridades comenzaron a darle seguimiento hasta concretar su ubicación y posterior captura durante la mañana de este lunes 12 de octubre.

Este nuevo episodio ocurre en medio de un ambiente de tensión alrededor del ministro de Justicia, quien en agosto pasado presentó una denuncia ante el OIJ por amenazas de muerte dirigidas contra él y miembros de su familia.

En aquella oportunidad, las autoridades investigaron mensajes enviados mediante redes sociales y otras plataformas digitales.

La captura de este lunes representa un nuevo acontecimiento relacionado con los mensajes dirigidos contra Aguilar, aunque de momento no se ha establecido que exista alguna relación entre ambos casos.

Por ahora, se está a la espera de que las autoridades judiciales amplíen la información sobre la identidad del detenido, los posibles delitos investigados y su situación jurídica.

La detención no implica, por sí sola, que se haya acreditado la comisión de un delito, aspecto que deberá determinarse mediante el correspondiente proceso judicial.