¡Caso de terror en Cartago! Esto decidió un juez sobre el sospechoso de Los Maruja capturado por el OIJ

La situación judicial de Dylan Bonilla Aragón, presunto integrante de la organización criminal Los Maruja, dio un nuevo giro luego de su captura durante los allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago.

Un juez ordenó seis meses de prisión preventiva contra el sospechoso, quien es investigado por su presunta participación en el violento secuestro y tortura de un menor de edad, ocurrido en mayo anterior en San Rafael de Oreamuno.

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La resolución se produjo después de que los agentes judiciales lograran detener a Bonilla durante un operativo realizado la madrugada del jueves 8 de octubre, en una vivienda ubicada a escasos 20 metros de la clínica del Seguro Social, en pleno centro de San Rafael.

El ingreso de los oficiales quedó registrado en video. Las imágenes muestran el momento en que integrantes de la unidad táctica del OIJ rompen un portón para acceder a la propiedad y ejecutar la captura.

En 3 puntos La situación judicial de Dylan Bonilla Aragón, presunto integrante de la organización criminal Los Maruja. Un juez ordenó seis meses de prisión preventiva contra el sospechoso, quien es investigado por su presunta participación en el violento secuestro y tortura de un menor de edad, ocurrido en mayo anterior en San Rafael de Oreamuno. La medida cautelar no constituye una condena y el imputado mantiene su presunción de inocencia mientras se determina su eventual responsabilidad en los hechos.

Con la decisión judicial, Bonilla permanecerá privado de libertad mientras continúan las investigaciones para esclarecer su presunta participación en los hechos.

Ocho horas de tortura que estremecieron a Cartago

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El caso que llevó a Bonilla ante las autoridades judiciales tiene relación con uno de los episodios más violentos investigados recientemente en la provincia.

En mayo anterior, un adolescente de 17 años fue privado de libertad por varios sujetos que presuntamente pretendían obligar a su familia a cancelar una deuda.

El joven permaneció retenido durante aproximadamente ocho horas en una vivienda ubicada en Blanquillo de San Rafael de Oreamuno.

Durante ese tiempo, sus captores presuntamente lo golpearon, le provocaron heridas con un cuchillo, intentaron quebrarle los dedos y hasta trataron de arrancarle piezas dentales.

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La víctima consiguió escapar de sus agresores y posteriormente se interpuso la denuncia que permitió al OIJ de Cartago iniciar una investigación para identificar a los responsables.

Durante los allanamientos también fue intervenida la vivienda de Blanquillo donde presuntamente ocurrieron las torturas.

Los investigadores pretendían detener en ese lugar a Freyland Bonilla Aragón, hermano de Dylan, pero no fue localizado durante el operativo.

En esta misma causa también figura Carlos Ramírez Badilla, conocido con el alias de «Canelo», quien ya se encontraba en prisión preventiva tras ser detenido semanas atrás durante un operativo de la Fuerza Pública en el que se localizó un fusil AK-47 dentro del vehículo en que viajaba.

Las investigaciones relacionan a los tres hombres con el secuestro del adolescente y con otro episodio de características similares, aunque en este segundo caso la víctima no presentó una denuncia formal.

OIJ mantiene la presión contra Los Maruja

La decisión judicial representa un nuevo avance en la investigación desarrollada por los agentes del OIJ de Cartago contra presuntos integrantes de Los Maruja, una estructura vinculada con actividades de narcotráfico y diferentes hechos violentos en la provincia.

La agrupación ha estado bajo la lupa de las autoridades durante este 2026, debido a las disputas que mantiene con otras organizaciones criminales por el control de territorios utilizados para comercializar drogas.

El caso también ha puesto al descubierto los violentos mecanismos de cobro que presuntamente utilizan algunos grupos criminales para exigir el pago de deudas.

Con los seis meses de prisión preventiva impuestos a Bonilla, las autoridades judiciales cuentan con un nuevo plazo para continuar las diligencias del proceso penal.

La medida cautelar no constituye una condena y el imputado mantiene su presunción de inocencia mientras se determina su eventual responsabilidad en los hechos.