¡Caso cerrado! Julián Valverde evita ir a juicio en Estados Unidos y hace revelaciones sobre su caso

El creador de contenido Julián Valverde informó este lunes que su caso en Estados Unidos ya fue cerrado y que finalmente no tendrá que enfrentar un juicio por la situación que provocó su detención en Florida.

Valverde dio a conocer la actualización mediante sus historias de Instagram, donde explicó que el juez encargado del caso determinó que lo ocurrido correspondía a una infracción de tránsito y no a un delito.

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Según contó el propio influencer ante la consulta de uno de sus seguidores, la autoridad judicial decidió no citarlo a juicio y, en su lugar, le impuso una multa de $120, monto que aseguró ya pagó.

En 3 puntos El creador de contenido Julián Valverde informó este lunes que su caso en Estados Unidos ya fue cerrado y que finalmente no tendrá que enfrentar un juicio por la situación que provocó su detención en Florida. Valverde dio a conocer la actualización mediante sus historias de Instagram, donde explicó que el juez encargado del caso determinó que lo ocurrido correspondía a una infracción de tránsito y no a un delito. De esta manera, el creador de contenido puso fin a la incertidumbre que mantenía desde su detención en Florida, luego de que inicialmente quedara pendiente la decisión sobre las consecuencias que tendría el incidente.

“No necesito ir a juicio; el juez cree que lo que yo hice fue una infracción de tránsito y no un delito, entonces no me citó a juicio sino que me hizo un ticket de $120 que ya pagué y cerraron mi caso”, comentó Valverde.

El caso se remonta al pasado 17 de setiembre, cuando el costarricense fue detenido en Estados Unidos por conducir con la licencia vencida.

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Tras la detención, Valverde quedó a las órdenes de la Oficina del Alguacil del Condado de Polk, en Florida.

Las autoridades también realizaron una revisión de su estatus migratorio y analizaron las circunstancias relacionadas con la detención.

Tres días después, el 20 de setiembre, el creador de contenido fue puesto en libertad.

Sin embargo, su situación todavía no estaba completamente definida, ya que el caso permanecía bajo análisis y existía la posibilidad de que las autoridades determinaran posteriormente si debía enfrentar un proceso judicial.

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Con la actualización que compartió esta tarde, Valverde aseguró que esa posibilidad quedó descartada.

El juez determinó que la situación correspondía a una infracción de tránsito y estableció un ticket de $120, que el influencer confirmó haber cancelado.

Con el pago de la multa, según explicó Valverde, las autoridades estadounidenses procedieron a cerrar el caso.

De esta manera, el creador de contenido puso fin a la incertidumbre que mantenía desde su detención en Florida, luego de que inicialmente quedara pendiente la decisión sobre las consecuencias que tendría el incidente.