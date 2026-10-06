Casi 7 mil extranjeros han ingresado a Costa Rica para la cosecha del café

La temporada de cosecha de café **2026\-2027 ya registra el ingreso de 6\.766 trabajadores temporales panameños a Costa Rica**, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)\.

La cifra corresponde principalmente a personas indígenas panameñas **Ngäbe\-Buglé**, quienes ingresan al país bajo la categoría migratoria del Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (SITLAM) para incorporarse a las labores agrícolas\.

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El proceso, sin embargo, enfrentó un rezago durante este año debido a una diferencia en los horarios de atención de los puestos de control migratorio de ambos países\.

De acuerdo con la DGME, aproximadamente **200 personas no pudieron completar el trámite ante el Servicio Nacional de Migración de Panamá**, situación que impedía a Costa Rica formalizar legalmente su ingreso regular\.

En 3 puntos La temporada de cosecha de café **2026\-2027 ya registra el ingreso de 6\.766 trabajadores temporales panameños a Costa Rica**, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)\. La cifra corresponde principalmente a personas indígenas panameñas **Ngäbe\-Buglé**, quienes ingresan al país bajo la categoría migratoria del Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (SITLAM). La DGME mantiene el proceso de atención y control migratorio para los trabajadores que continúan ingresando al país con motivo de la temporada de recolección de café\.

Ante este escenario, las autoridades costarricenses debieron mantener controles para evitar ingresos irregulares mientras se completaba la documentación correspondiente\.

### Migración pidió ampliar horario en Panamá

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En setiembre, la DGME remitió a las autoridades panameñas una solicitud para **ampliar el horario de atención** en los puestos migratorios\.

La intención era agilizar los controles y permitir que los trabajadores pudieran completar los trámites necesarios para ingresar regularmente a Costa Rica\.

Según la información suministrada por Migración, hasta el momento de emitirse el reporte no se había recibido una respuesta a esa solicitud\.

A pesar de la situación inicial, la institución aseguró que actualmente **no hay población indígena pendiente de atención**\.

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Para agilizar el proceso, se amplió el horario del puesto de control migratorio y se reforzó el personal encargado de atender a esta población\.

Migración señaló que estas medidas buscan facilitar el proceso para el sector agrícola costarricense y, al mismo tiempo, garantizar que los trabajadores cuenten con la acreditación correspondiente de su estatus migratorio\.

### Más de 15 mil ingresaron en la cosecha anterior

Los datos de la DGME también permiten dimensionar el movimiento de trabajadores temporales durante la temporada anterior\.

Entre **junio de 2025 y enero de 2026**, correspondiente a la cosecha anterior, ingresaron al país **15\.329 trabajadores temporales panameños**\.

Para la actual cosecha 2026\-2027, el registro alcanza por ahora las **6\.766 personas**\.

La DGME mantiene el proceso de atención y control migratorio para los trabajadores que continúan ingresando al país con motivo de la temporada de recolección de café\.