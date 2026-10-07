Cartago se planta contra tratado comercial y alerta de posible quiebra de agricultores

El Concejo Municipal de Cartago lanza una advertencia sobre el futuro del agro: considera que el ingreso de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) podría llevar a la quiebra a pequeños y medianos productores.

Mediante una moción aprobada por unanimidad y de forma definitiva, el órgano municipal expresa su rechazo al proceso de adhesión y pide a la Presidencia de la República y al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) dar marcha atrás.

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También solicita a la Asamblea Legislativa rechazar cualquier proyecto de ley dirigido a ratificar el acuerdo comercial.

La preocupación se concentra en las familias que dependen de cultivos como papa, cebolla y zanahoria, así como en los sectores pecuario y lácteo.

En 3 puntos El Concejo Municipal de Cartago lanza una advertencia sobre el futuro del agro: considera que el ingreso de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) podría llevar a la quiebra a pequeños y medianos… Mediante una moción aprobada por unanimidad y de forma definitiva, el órgano municipal expresa su rechazo al proceso de adhesión y pide a la Presidencia de la República y al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) dar marcha atrás. El Concejo acuerda remitir su posición a todos los concejos municipales del país e invita a los cantones de vocación agrícola a sumarse a un frente común de oposición al tratado.

Según el comunicado municipal, Cartago produce y abastece aproximadamente el 80% de las hortalizas y verduras que consume la población costarricense. El Concejo utiliza ese dato para destacar el peso de la provincia en la alimentación nacional.

Uno de sus principales cuestionamientos es la competencia que enfrentarían los agricultores locales frente a productores extranjeros que, según la moción, operan con mayores ventajas de escala y subsidios.

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El documento señala que las pequeñas parcelas familiares costarricenses enfrentan altos costos de combustibles, energía, insumos y mano de obra, además de dificultades para acceder al crédito.

A criterio del Concejo, una eliminación progresiva de aranceles podría aumentar la vulnerabilidad de actividades como la producción de papa, cebolla, zanahoria, carne de cerdo y lácteos.

La moción también plantea preocupaciones sobre las reglas de propiedad intelectual aplicables a semillas y sus posibles efectos sobre la práctica de guardarlas, intercambiarlas y reutilizarlas.

Otro riesgo señalado por los regidores es una mayor dependencia de alimentos importados. El Concejo advierte que un desplazamiento de la producción nacional podría exponer al país a problemas de abastecimiento durante crisis internacionales o aumentos extraordinarios de precios.

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Como parte del acuerdo, solicita una audiencia especial con representantes de COMEX, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del sector agropecuario cartaginés para analizar los posibles efectos del tratado.

Organizaciones, cámaras, asociaciones y productores podrán remitir previamente sus consultas e inquietudes para que sean trasladadas a ambos ministerios y atendidas durante esa audiencia.

El órgano municipal también exige transparencia: pide publicar los documentos y condiciones negociadas por Costa Rica, así como los compromisos arancelarios, excepciones y estudios técnicos de impacto.

Además, solicita aclarar las posibles implicaciones del acuerdo para las municipalidades, especialmente en materia de contratación pública.

El Concejo acuerda remitir su posición a todos los concejos municipales del país e invita a los cantones de vocación agrícola a sumarse a un frente común de oposición al tratado.