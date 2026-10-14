Cartaginés se pronuncia tras detención de Carlos Barahona y deja en expectativa sus próximos pasos

El Club Sport Cartaginés se pronuncia tras la detención de su jugador Carlos Barahona Jiménez, pero deja pendiente qué decisiones tomará sobre el futbolista mientras avanza la investigación judicial.

Mediante un comunicado oficial, la institución señala que se mantendrá atenta al desarrollo del caso y que cualquier actuación se realizará conforme al ordenamiento jurídico costarricense.

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“El Club Sport Cartaginés se mantendrá atento a la evolución de los acontecimientos y actuará, en lo que corresponda, con estricto apego al ordenamiento jurídico costarricense”, indica el equipo.

En 3 puntos El Club Sport Cartaginés se pronuncia tras la detención de su jugador Carlos Barahona Jiménez, pero deja pendiente qué decisiones tomará sobre el futbolista mientras avanza la investigación judicial. Mediante un comunicado oficial, la institución señala que se mantendrá atenta al desarrollo del caso y que cualquier actuación se realizará conforme al ordenamiento jurídico costarricense. Mientras la investigación continúa, el Cartaginés mantiene sus próximos pasos abiertos a la evolución del caso.

La posición del conjunto brumoso no incluye un anuncio de suspensión, separación del plantel o rescisión del contrato de Barahona. Tampoco precisa cuándo podría definir alguna medida.

El club manifiesta su respeto por las actuaciones de las autoridades competentes y por el principio constitucional del debido proceso.

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“Nuestra institución es respetuosa del ordenamiento jurídico costarricense, de las actuaciones de las autoridades competentes y del principio constitucional al debido proceso”, expresa el comunicado.

La institución también cierra, por ahora, la posibilidad de ampliar su posición mediante entrevistas o declaraciones.

“Por respeto a las personas involucradas y a las autoridades competentes, no se brindarán en este momento declaraciones adicionales sobre este particular”, señala.

La reacción del Cartaginés se produce después de que la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirma la detención del futbolista, de 24 años, y de otros tres hombres, como sospechosos en una investigación por amenazas con arma de fuego, amenazas de muerte y extorsión.

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Los otros detenidos son un hombre de apellido Duarte, de 40 años; otro de apellido Artavia, de 21; y uno de apellido Aguilar, de 18.

Según la información oficial brindada por el OIJ, las capturas se realizan durante dos allanamientos: uno en la vivienda del jugador y otro en el sector de Tejar de El Guarco.

La Policía Judicial reporta el decomiso de evidencias, marihuana, armas de fuego y municiones. Sin embargo, no especifica en cuál de los inmuebles encuentra cada elemento.

Mientras la investigación continúa, el Cartaginés mantiene sus próximos pasos abiertos a la evolución del caso. La detención y los señalamientos bajo investigación no constituyen una declaración de culpabilidad.