Cartaginés sacude el Apertura! Vence 3-1 a Puntarenas y comparte cima con el Saprissa

El Club Sport Cartaginés consiguió una victoria de gran importancia este martes 13 de octubre al derrotar 3-1 al Puntarenas FC en el estadio José Rafael «Fello» Meza, en compromiso correspondiente a la Jornada 11 del Torneo de Apertura 2026 de la Liga Promerica.

El conjunto brumoso respondió ante su afición, encontró contundencia en los momentos decisivos y sumó tres puntos que alimentan sus aspiraciones en la lucha por los primeros lugares del campeonato nacional.

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La noche también dejó un ingrediente especial: Cartaginés se mete de lleno en la pelea por la cima y ahora tendrá que preparar uno de los partidos más esperados de la jornada, cuando reciba al Deportivo Saprissa este domingo en la Vieja Metrópoli.

Tres goles para celebrar en el Fello Meza

En 3 puntos El Club Sport Cartaginés consiguió una victoria de gran importancia este martes 13 de octubre al derrotar 3-1 al Puntarenas FC en el estadio José Rafael «Fello» Meza. El conjunto brumoso respondió ante su afición, encontró contundencia en los momentos decisivos y sumó tres puntos que alimentan sus aspiraciones en la lucha por los primeros lugares del campeonato nacional. En Cartago, la ilusión está encendida. El Fello Meza se prepara para una cita de alto voltaje y la pregunta queda en el aire: ¿podrá Cartaginés dar otro golpe y desplazar a Saprissa de la cima del campeonato?

Cartaginés abrió el marcador al minuto 29, cuando José de Jesús «Tepa» González consiguió el primer tanto para los locales.

Puntarenas luchó por mantenerse en el partido y encontró el empate en el tiempo añadido de la primera parte. Yeltsin Tejeda anotó al 45+2, para establecer el 1-1 y devolverle la incertidumbre al compromiso.

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En el complemento, los brumosos volvieron a tomar la iniciativa. El chileno Juan Carlos Gaete marcó al minuto 68, devolviéndole la ventaja al conjunto cartaginés y haciendo estallar de celebración a la afición local.

Cuando Puntarenas buscaba una oportunidad para reaccionar, GeanCarlo Castro apareció con gol sellando el definitivo 3-1 y asegurando una victoria de enorme valor para los dirigidos por Amarini Villatoro.

Puntarenas lo intentó, pero Cartaginés resolvió

El equipo porteño consiguió competir y encontró en el tanto de Tejeda una oportunidad para discutir el resultado. Sin embargo, Cartaginés mostró efectividad en la segunda mitad y terminó inclinando el encuentro a su favor.

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La anotación de Castro en los minutos finales terminó de sentenciar el partido y permitió a los brumosos celebrar tres puntos importantes en su lucha por escalar posiciones.

¡Cartaginés y Saprissa, con la mirada puesta en el domingo!

El triunfo aumenta la expectativa alrededor del próximo compromiso brumoso: Cartaginés recibirá al Deportivo Saprissa este domingo 18 de octubre en el estadio Fello Meza.

El encuentro tendrá un valor especial por la disputa de los primeros lugares del Apertura 2026. Los morados buscarán defender su posición, mientras que los cartagineses intentarán aprovechar su condición de local para acercarse a la cima o tomar ventaja, según la clasificación actualizada.

La victoria ante Puntarenas representa un impulso anímico para el equipo de Amarini Villatoro, pero el verdadero desafío inmediato será sostener ese rendimiento ante uno de sus principales rivales.

En Cartago, la ilusión está encendida. El Fello Meza se prepara para una cita de alto voltaje y la pregunta queda en el aire: ¿podrá Cartaginés dar otro golpe y desplazar a Saprissa de la cima del campeonato?