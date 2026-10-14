Carlos Barahona: del título con Cartaginés a una investigación judicial por presuntas extorsiones

Carlos Barahona Jiménez, futbolista costarricense de 24 años, construyó su carrera profesional principalmente con el Club Sport Cartaginés, institución con la que alcanzó uno de los momentos más importantes de su trayectoria en 2022, cuando conquistó el campeonato nacional de Clausura y el Torneo de Copa.

Nacido el 22 de agosto de 2002 en Cartago, el defensor se incorporó a las divisiones menores del conjunto brumoso alrededor de los 12 años. Después de una etapa con Juventud Escazuceña, equipo con el que participó en la Liga de Ascenso, regresó al Cartaginés y debutó en la Primera División en octubre de 2020. Su rendimiento le permitió consolidarse como una alternativa habitual en la defensa y, posteriormente, recibir oportunidades con la Selección Nacional.

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En junio de 2024, Barahona dio el salto al fútbol internacional al incorporarse a préstamo al Apollon Limassol de Chipre. Tras esa experiencia, regresó al fútbol costarricense y volvió a competir con el equipo blanquiazul, con el que mantiene contrato hasta 2027, según reportes de prensa.

En 3 puntos Carlos Barahona Jiménez, futbolista costarricense de 24 años, construyó su carrera profesional principalmente con el Club Sport Cartaginés. Nacido el 22 de agosto de 2002 en Cartago, el defensor se incorporó a las divisiones menores del conjunto brumoso alrededor de los 12 años. El caso abre interrogantes sobre el futuro deportivo de Carlos Barahona, pero su situación jurídica dependerá de los resultados de la investigación y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales.

Uno de los episodios extradeportivos que llamó la atención ocurrió el 4 de mayo de 2024, cuando el vehículo que conducía Barahona chocó contra la fachada de un establecimiento comercial en Guadalupe de Cartago.

De acuerdo con las informaciones publicadas en ese momento, el futbolista perdió el control del automóvil y abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades de Tránsito. Posteriormente, reconoció que conducía el vehículo y explicó que había perdido el control. El incidente provocó cuestionamientos sobre las circunstancias del choque, aunque los reportes señalaron daños materiales.

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En septiembre de 2026, el lateral volvió a generar comentarios fuera de la cancha tras la derrota de Costa Rica por 4-3 ante Curazao en la Liga de Naciones. Después del encuentro, cuestionó el cambio del sistema defensivo de cuatro a cinco jugadores, al señalar que el equipo había trabajado principalmente con una línea de cuatro durante la preparación.

Sus declaraciones abrieron un debate sobre las decisiones tácticas del entonces seleccionador Fernando Batista y la preparación del equipo para afrontar ese partido.

El episodio más reciente se produjo la madrugada de este miércoles 14 de octubre de 2026, cuando agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a Barahona durante un allanamiento en su vivienda, en Cartago.

Según reportes de CR Hoy y Teletica, la investigación se relaciona con presuntas extorsiones vinculadas con préstamos informales conocidos como gota a gota. Las autoridades investigan posibles delitos de extorsión cobratoria, amenazas con arma, amenazas de muerte y asociación ilícita. En el mismo operativo fueron detenidos otros tres hombres.

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La investigación se originó a partir de una denuncia relacionada con un préstamo adquirido en diciembre de 2025, según la información divulgada por la prensa. Los investigadores sostienen que los cobros de intereses se habrían realizado mediante amenazas, llamadas, mensajes y visitas al domicilio de la persona afectada.

Sin embargo, la investigación judicial deberá determinar si existió participación del futbolista en los hechos denunciados. La detención y las sospechas comunicadas por las autoridades no equivalen a una condena, por lo que corresponde respetar la presunción de inocencia mientras avanza el proceso.

El caso abre interrogantes sobre el futuro deportivo de Carlos Barahona, pero su situación jurídica dependerá de los resultados de la investigación y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales.