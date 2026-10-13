Cancelan concierto de Snoop Dogg en Costa Rica: ¿Qué pasará con las entradas?

El concierto del rapero estadounidense Snoop Dogg, programado para el jueves 3 de diciembre de 2026 en Pedregal, en Belén de Heredia, fue cancelado, según anunció este martes Stockwell Entretenimiento mediante un comunicado oficial.

La empresa informó que llegó a un acuerdo mutuo con el artista, conocido profesionalmente como Snoop Dogg, para dejar sin efecto el espectáculo que se realizaría en Costa Rica.

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“Stockwell Entretenimiento desea anunciar públicamente, que recientemente ha llegado a un acuerdo mutuo con el artista conocido profesionalmente como SNOOP DOGG para cancelar el concierto programado para el jueves 3 de diciembre de 2026 en Pedregal, ubicado en Heredia (Belén), Costa Rica”, señala el documento.

En 3 puntos El concierto del rapero estadounidense Snoop Dogg, programado para el jueves 3 de diciembre de 2026 en Pedregal, en Belén de Heredia, fue cancelado, según anunció este martes Stockwell Entretenimiento mediante un comunicado oficial. La empresa informó que llegó a un acuerdo mutuo con el artista, conocido profesionalmente como Snoop Dogg, para dejar sin efecto el espectáculo que se realizaría en Costa Rica. Por ahora, la productora confirmó la cancelación del concierto y el reembolso automático de las entradas, sin brindar más detalles sobre las razones que llevaron al acuerdo con el artista.

El anuncio se realizó el martes 13 de octubre de 2026 y confirma que el evento ya no se llevará a cabo en la fecha prevista.

Entradas serán reembolsadas automáticamente

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Uno de los principales puntos comunicados por la productora es el mecanismo para devolver el dinero a quienes compraron entradas para el espectáculo.

Según Stockwell Entretenimiento, los reembolsos se procesarán automáticamente, de conformidad con la legislación vigente en Costa Rica.

El comunicado no detalla el plazo exacto en que se verá reflejada la devolución ni especifica otros procedimientos relacionados con el proceso.

La empresa agradeció al público, a los proveedores y a los patrocinadores por la comprensión ante la cancelación y por la confianza depositada en la organización.

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En el cierre del comunicado, Stockwell Entretenimiento indicó que continuará trabajando en nuevas iniciativas de entretenimiento.

“Seguiremos trabajando para crear y presentar nuevos proyectos muy pronto”, expresó la empresa.

Por ahora, la productora confirmó la cancelación del concierto y el reembolso automático de las entradas, sin brindar más detalles sobre las razones que llevaron al acuerdo con el artista.