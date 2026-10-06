CANAVI respalda acciones de SENASA y aclara que el huevo formal del país cuenta con controles sanitarios y trazabilidad

Ante la información divulgada recientemente sobre la retención, por parte del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y otras autoridades, relacionadas con cargamentos de huevo de procedencia no autorizada, la Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica (CANAVI) reconoce y respalda la labor de las instituciones que han permitido detectar e impedir que estos productos lleguen a las personas consumidoras.

El huevo que se produce y comercializa por los canales formales en Costa Rica está sujeto a controles sanitarios y buenas prácticas a lo largo de la cadena, desde la producción y el empaque hasta su almacenamiento, transporte y comercialización, en establecimientos autorizados y supervisados por SENASA. Estos controles permiten identificar la procedencia del producto y mantener su trazabilidad.

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En 3 puntos Ante la información divulgada recientemente sobre la retención, por parte del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y otras autoridades. El huevo que se produce y comercializa por los canales formales en Costa Rica está sujeto a controles sanitarios y buenas prácticas a lo largo de la cadena. La Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica (CANAVI) reúne a 53 empresas y productores de la industria avícola del país.

“Este caso demuestra la importancia de contar con vigilancia y controles efectivos”, señala Gabriela Brenes, Directora Ejecutiva de CANAVI. La Cámara respalda la labor de vigilancia y fiscalización de las autoridades, que contribuye a proteger la salud pública y también a los productores y comercios que cumplen con la normativa, y rechaza el comercio ilícito y cualquier práctica que ponga en riesgo a las personas consumidoras o genere competencia desleal.

CANAVI invita a las personas consumidoras a preferir el huevo nacional adquirido a través de canales formales, donde es posible identificar su procedencia y trazabilidad.

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La principal recomendación para las personas consumidoras es sencilla: comprar huevo en comercios y puntos de venta formales y revisar que el producto esté debidamente empacado, con información que permita identificar su procedencia y al establecimiento responsable, tal como el Certificado Veterinario de Operación (CVO). Ante etiquetas ausentes, alteradas o ilegibles, lo recomendable es no adquirir el producto.

La Cámara también hace un llamado a supermercados, minisúper, pulperías, ferias y demás comercios para que se abastezcan únicamente de proveedores formales y autorizados y soliciten la documentación que respalde el origen del producto.

Ante cualquier producto que genere dudas sobre su procedencia o sus condiciones, las personas consumidoras pueden reportarlo a SENASA a través de sus canales oficiales.

Estas acciones permiten fortalecer la confianza de las familias en el huevo de procedencia identificable y respaldar a los productores y comercios que cumplen con las disposiciones sanitarias y de comercialización.

La Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica (CANAVI) reúne a 53 empresas y productores de la industria avícola del país. Las empresas del sector generan más de 20 000 empleos directos y cientos de encadenamientos productivos a nivel nacional.