Campanada de Belén! Escorpiones golpea a Saprissa y pone en riesgo el liderato morado

Escorpiones de Belén protagonizó una de las sorpresas de la jornada este domingo 11 de octubre, al derrotar 1-0 al Deportivo Saprissa en el campeonato nacional de la UNAFUT, un resultado que sacude la lucha por el liderato del Apertura 2026.

El conjunto belemita encontró en el gol de John Jairo Ruiz la diferencia necesaria para imponerse ante uno de los equipos protagonistas del torneo y celebrar tres puntos de enorme valor.

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En 3 puntos Escorpiones de Belén protagonizó una de las sorpresas de la jornada este domingo 11 de octubre, al derrotar 1-0 al Deportivo Saprissa en el campeonato nacional de la UNAFUT. El conjunto belemita encontró en el gol de John Jairo Ruiz la diferencia necesaria para imponerse ante uno de los equipos protagonistas del torneo y celebrar tres puntos de enorme valor. La lucha por la cima del fútbol costarricense queda abierta y la próxima jornada podría traer nuevos movimientos en la tabla.

Para Escorpiones, el triunfo representa un respiro en la zona baja de la clasificación y una inyección de confianza para afrontar los próximos compromisos.

La derrota enciende las alarmas en el conjunto morado. Saprissa ve comprometida su posición en la cima y queda con apenas un punto de ventaja sobre Sporting, que mantiene la presión en la disputa por el primer lugar.

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El tropiezo podría tener repercusiones importantes en una clasificación que comienza a apretarse y en la que cada jornada puede cambiar el panorama.

Escorpiones celebra una victoria que vale mucho más que tres puntos, mientras Saprissa deberá reaccionar si quiere conservar el liderato y evitar que sus perseguidores aprovechen el momento.

La lucha por la cima del fútbol costarricense queda abierta y la próxima jornada podría traer nuevos movimientos en la tabla.