Campaña de castración de perros y gatos completamente gratis: conozca cómo obtener una cita

La Municipalidad de Cartago anunció una nueva campaña de esterilización gratuita de perros y gatos, dirigida exclusivamente a los habitantes del cantón central que deseen aprovechar este beneficio para sus mascotas.

La jornada de castraciones se realizará el próximo martes 20 de octubre de 2026, en el salón comunal de la urbanización San Nicolás, en el distrito de San Nicolás.

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Sin embargo, las personas interesadas deberán realizar un trámite previo para asegurar un espacio, debido a que los cupos disponibles son limitados.

En 3 puntos La Municipalidad de Cartago anunció una nueva campaña de esterilización gratuita de perros y gatos, dirigida exclusivamente a los habitantes del cantón central que deseen aprovechar este beneficio para sus mascotas. La jornada de castraciones se realizará el próximo martes 20 de octubre de 2026, en el salón comunal de la urbanización San Nicolás, en el distrito de San Nicolás. Quienes necesiten más información pueden comunicarse al teléfono 2550-4691 o escribir al correo electrónico [email protected].

La Municipalidad informó que las citas se entregarán el martes 13 de octubre, a partir de las 10:00 a. m., en el salón comunal de la urbanización San Nicolás.

Ese día, los interesados deberán presentarse puntualmente y sin sus mascotas, ya que también recibirán una charla sobre tenencia responsable de animales.

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Es importante aclarar que no se realizarán esterilizaciones durante esta primera jornada, pues estará destinada únicamente a la asignación de citas y a la capacitación de los propietarios.

Para participar en la campaña, los propietarios deberán residir en el cantón de Cartago y presentar un documento que permita comprobarlo.

Además, los perros y gatos deberán encontrarse en buen estado de salud y tener más de cuatro meses de edad.

La Municipalidad recalcó que el día de las esterilizaciones únicamente se atenderá a las personas que hayan obtenido previamente su cita.

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Uno de los principales atractivos de esta iniciativa es que el costo de las operaciones será asumido en su totalidad por la Municipalidad de Cartago, por lo que los ciudadanos beneficiados no tendrán que realizar ningún pago por el procedimiento.

La campaña forma parte de las acciones municipales orientadas a promover el bienestar animal, la tenencia responsable de mascotas y el control de la reproducción de perros y gatos.

Las autoridades recomiendan a las personas interesadas acudir con puntualidad el día de la asignación de citas, tomando en cuenta que los espacios son limitados.

Quienes necesiten más información pueden comunicarse al teléfono 2550-4691 o escribir al correo electrónico [email protected].