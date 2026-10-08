¿Cambiará el pasaje gratuito para adultos mayores? Defensoría pide cuentas al MOPT

La posibilidad de una revisión del beneficio tarifario para las personas adultas mayores en autobuses lleva a la Defensoría de los Habitantes a pedir explicaciones al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La pregunta central es si las autoridades estudian cómo sostener económicamente el beneficio o si también consideran cambiar las condiciones para utilizarlo.

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Por ahora, la información comunicada por la Defensoría no confirma una decisión de eliminar la exoneración ni de modificar los descuentos vigentes.

La intervención surge después de publicaciones en medios de comunicación que, con base en un acta del Consejo de Transporte Público (CTP), señalan una posible revisión del beneficio.

En 3 puntos La posibilidad de una revisión del beneficio tarifario para las personas adultas mayores en autobuses lleva a la Defensoría de los Habitantes a pedir explicaciones al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). La pregunta central es si las autoridades estudian cómo sostener económicamente el beneficio o si también consideran cambiar las condiciones para utilizarlo. La Defensoría insiste en que cualquier revisión debe considerar cómo afectaría la movilidad y autonomía de esta población.

Según esas informaciones, el MOPT estaría analizando su sostenibilidad y otras fuentes de financiamiento. También se reporta que los pasajes no cobrados a esta población durante 2025 habrían representado aproximadamente ₡14.000 millones.

Ese monto es uno de los antecedentes citados por la Defensoría para solicitar información; no se presenta como una cifra verificada por la propia institución.

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La Defensoría pide al MOPT precisar si existe algún estudio y en qué etapa se encuentra. Además, solicita aclarar si se contemplan cambios en los requisitos de acceso, los porcentajes de exoneración o las distancias actualmente establecidas.

El interés no se limita al costo del beneficio. La institución también quiere conocer qué ocurriría con las personas adultas mayores que necesitan el autobús para asistir a citas médicas, realizar trámites o acceder a otros servicios esenciales.

Por eso, consulta si se ha evaluado el impacto de una eventual modificación sobre quienes tienen dificultades económicas, viven en comunidades rurales o dependen del transporte público para movilizarse.

También solicita los criterios técnicos, financieros y jurídicos que respaldarían cualquier propuesta, así como la forma en que se consideran las obligaciones de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.

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Otra de las preguntas es si las organizaciones de personas adultas mayores tendrán participación en el proceso y cuál sería el calendario para concluir los análisis y eventualmente tomar decisiones.

Hasta el miércoles 7 de octubre, únicamente la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) había respondido a la Defensoría.

La Intendencia de Transporte indica que desconoce si el MOPT y el CTP han realizado un análisis sobre este beneficio y que no ha participado en ese eventual proceso.

Sin embargo, ARESEP informa que colabora como contraparte técnica en una iniciativa de cooperación de la Unión Europea que busca sentar las bases para diseñar medidas de tarificación progresiva en el transporte público costarricense. Ese trabajo contempla la situación de la exoneración para las personas adultas mayores.

La entidad señala que los resultados servirán como insumo para la discusión sobre el financiamiento del transporte público. No comunica una modificación aprobada al beneficio.

La Defensoría insiste en que cualquier revisión debe considerar cómo afectaría la movilidad y autonomía de esta población. La respuesta pendiente del MOPT deberá aclarar qué se está estudiando y si las condiciones actuales del beneficio están sobre la mesa.